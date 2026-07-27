'A Odisseia': as principais diferenças entre o filme de Nolan e a obra de Homero

Confira oito das principais diferenças entre o poema de Homero e a adaptação de Christopher Nolan:

Os deuses ficam em segundo plano

Uma das transformações mais marcantes está na presença das divindades gregas. Enquanto o poema apresenta os deuses como participantes ativos da história, o filme reduz esse protagonismo.

Atena continua presente, interpretada por Zendaya, mas surge como uma manifestação ligada ao trauma vivido por Odisseu após a Guerra de Troia. Outros deuses, como Hermes, deixam de aparecer, fazendo com que diversas decisões do herói passem a depender de sua própria inteligência e experiência.

'A Odisseia': Matt Damon interpreta Odisseu e Zendaya representa a deusa Atena (Universal/Divulgação)

O começo da viagem ganha outro ritmo

No texto de Homero, a primeira parada importante acontece na terra dos Lotófagos, povo que oferece flores capazes de fazer os viajantes esquecerem seu desejo de voltar para casa.

Nolan elimina esse trecho e incorpora as flores de lótus à passagem na ilha de Calipso, condensando acontecimentos para acelerar o desenvolvimento da narrativa.

Confrontos recebem novas interpretações

O encontro com o ciclope Polifemo também foi reformulado. No poema, Odisseu vence o gigante usando um famoso jogo de palavras antes de escapar. Já no filme, o confronto prioriza a ação física e deixa apenas sugestões sobre a ligação de Polifemo com Poseidon.

Outro trecho retirado envolve a ilha de Éolo. A visita ao deus dos ventos, responsável por entregar a Odisseu a oportunidade de retornar para Ítaca, foi completamente cortada da adaptação, que leva a viagem diretamente para o encontro com os Lestrigões.

Odisseu assume um papel mais ativo

Sem Hermes para ajudá-lo, Odisseu descobre sozinho como enfrentar os feitiços de Circe. A escolha reforça a capacidade estratégica do protagonista, característica que Nolan coloca no centro da narrativa.

A viagem ao Hades também permanece, mas com mudanças. Em vez de conversar com diversos heróis mortos e com sua mãe, como acontece no poema, o personagem encontra apenas os espíritos de Sinon e Agamêmnon.

Calipso ganha uma nova função

No poema, Calipso mantém Odisseu em sua ilha durante sete anos e promete a ele a imortalidade. No longa, ela salva o herói de um naufrágio e as flores de lótus fazem com que ele esqueça temporariamente seu passado.

Essa alteração também muda a estrutura narrativa. Em Homero, Odisseu relembra suas aventuras ao chegar ao reino dos Feácios. No filme, essas lembranças surgem durante sua permanência na ilha de Calipso.

O atentado contra Telêmaco

O atentado contra Telêmaco também recebeu uma abordagem diferente na adaptação. No poema, Atena alerta o jovem sobre a emboscada preparada pelos pretendentes durante sua volta a Ítaca. No filme, a sobrevivência do personagem acontece graças à ajuda de Odisseu, ainda disfarçado, que intervém para frustrar o plano assim que o filho, vivido por Tom Holland, retorna da viagem a Esparta.

O retorno a Ítaca tem um desfecho diferente

A reta final preserva o confronto contra os pretendentes de Penélope, mas encerra a história antes dos acontecimentos que fecham o poema original.

Na obra de Homero, a morte dos pretendentes gera um novo conflito, interrompido pela intervenção de Atena para restaurar a paz. Nolan escolhe outro caminho: Odisseu parte para o exílio ao lado de Penélope, deixando Telêmaco como governante de Ítaca. A decisão reforça o peso das consequências de suas ações e oferece uma conclusão alinhada aos temas explorados pelo diretor ao longo do filme.

Filme é um fenômeno de bilheteria

Após duas semanas em cartaz, o épico de Christopher Nolan já arrecadou US$ 639,6 milhões em todo o mundo, sendo US$ 286,4 milhões apenas na América do Norte. O segundo fim de semana rendeu US$ 87 milhões no mercado norte-americano, o melhor desempenho da carreira do diretor nesse período de exibição.

Outro dado que chama atenção é a força do filme nas salas IMAX. Produzido inteiramente com câmeras do formato, o longa já soma US$ 140 milhões em arrecadação nessas telas e estabeleceu um novo recorde para a tecnologia durante o segundo fim de semana de exibição. Segundo a Variety, analistas do mercado projetam que o ritmo atual pode levar "A Odisseia" a superar a marca de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial nas próximas semanas.

Veja o trailer do filme: