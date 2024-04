Quem é Davi, vencedor do BBB 24? Motorista de aplicativo agora é milionário

Há uma grande ironia no resultado do BBB 24. Antes do programa começar, Boninho garantiu aos jornalistas em evento de imprensa que, desta vez, a edição não teria médicos — que frequentemente marcavam presença nas edições passadas, que contavam com personagens como o dermatologista Fred Nicácio e Amanda, que ganhou o prêmio em 2023. Mas o que o diretor do maior reality show do país não esperava é que o vencedor da edição de 2024, que trabalhava como motorista de aplicativo até então, teria o sonho de cursar Medicina.

Nesta terça-feira, 16, o BBB 24 consagrou o vencedor do maior prêmio da história do programa. Como todos já imaginavam, Davi garantiu o primeiro lugar e R$ 2.920.000 na conta com 60,52% dos votos. Com a vitória, o baiano também garantiu um Chevrolet Trailblazer de aproximadamente R$ 360 mil e um documentário sobre sua história de vida no Globoplay.

Ele competia com Matteus e Isabelle, aliados de jogo, que conseguiram o segundo e terceiro lugar, respectivamente. Relembre a trajetória de Davi no jogo:

Histórico de Davi no BBB 24

Paredões: 8

8 Líder: 1

1 Imune: 2

2 Anjo: 0

0 Monstro : 1

: 1 Vip: 8

8 Xepa: 16

16 'Big Fones' atendidos : 5

Quanto ganhou Davi no BBB 24?

Ao longo do programa, o baiano conquistou alguns prêmios em dinâmicas das marcas patrocinadoras. Veja a lista completa:

R$ 10 mil e 10 anos de assinatura gratuita de Globoplay

Picape no valor de R$ 281,9 mil;

R$ 100 mil (mais consultoria especializada de marca patrocinadora);

R$ 20 mil;

R$ 5 mil em eletrodomésticos;

R$ 5 mil para gastar em delivery;

Videogame;

Celular;

Bolsa de estudos;

Prêmio do BBB 24: R$ 2.920.000 e um Chevrolet Trailblazer (aproximadamente R$ 360 mil)

Relembre momentos marcantes de Davi no jogo:

O motorista de aplicativo de 21 anos foi um de dois escolhidos pelo público para entrar na casa, junto com Isabelle;

No início do jogo, Davi foi o primeiro a brigar com Nizam e acusá-lo de ser articulador;

O baiano rapidamente se distanciou de Yasmin ao alertá-la sobre sua aproximação do Gnomos, algo que a modelo viu como manipulação;

Em uma conversa durante uma festa com Bin e Buda, uma fala sobre torcer por um Pipoca em vez de um Camarote foi mal interpretada e desmerecidamente transformou Davi no "exterminador de camarotes";

Davi briga com Nizam nas primeiras semanas de BBB 24 (Multishow/Reprodução)

Davi também quase partiu para a agressão física contra MC Bin Laden e Lucas Buda na famosa noite do "calabreso";

E ouviu mais ainda quando falou "psiu" para Yasmin para tentar chamar a atenção da modelo, o que foi interpretado como "cala a boca";

Davi chegou a cogitar sair do BBB numa manhã, mas desistiu de desistir após uma conversa com Isabelle e o Big Boss no confessionário;

Davi cogita apertar o botão de desistência no BBB 24 (Globo / Gshow/Reprodução)

Em um ato que seria o divisor de águas na edição, Davi denunciou Wanessa por bater em seu pé durante a noite e garantiu a expulsão de sua maior inimiga do jogo;

A ação só aumentou sua rivalidade com Yasmin e Leidy Elin, que comprou a briga das amigas do "alfavela";

O ápice da treta foi na noite em que Leidy jogou as roupas de Davi na piscina. Ele tentou retrucar, chegou até a encher um balde para jogar água na sister enquanto ela dormia, mas a produção o impediu;

Wanessa momentos após bater na cama de Davi (Globo / Gshow/Reprodução)

Já na reta final do jogo, Davi estava totalmente imerso no Quarto Fadas e garantiu a aliança de Matteus, Alane e Beatriz, além de ter oficialmente puxado a indecisa Isabelle para seu lado;

Mas isso não o impediu de protagonizar a maior briga da edição contra MC Bin Laden depois do Sincerão. Os dois quase partiram para a agressão física e o baiano correu sério risco de ser expulso;

Faltando dez pessoas na casa, Davi fez questão de apontar sua insatisfação com qualquer participante: tentou ter uma discussão com Fernanda, por exemplo, e conseguiu protagonizar uma briga com a amiga Beatriz logo na última semana de jogo.

Davi e MC Bin Laden protagonizaram maior briga da edição na reta final do jogo (Gshow/Reprodução)

Davi antes do BBB 24

Desde o primeiro dia dentro da casa, Davi tinha um sonho claro: melhorar a vida financeira de sua família e cursar Medicina. "Quero ser doutor e fazer minha mãe orgulhosa", dizia o motorista de aplicativo de 21 anos.

Na infância, chegou a vender água e picolé para ajudar nas despesas de casa após os divórcios dos pais. Apesar de nunca ter dito isso dentro da casa do BBB 24, a mãe de Davi revelou em entrevista que o baiano chegou a ter três infartos como consequência da fome quando ainda era criança.

Antes do BBB 24, Davi vivia uma vida simples no quintal da casa de sua família em Salvador, numa casa que já foi notificada pela Prefeitura por risco de deslizamento. Ele também namora há um ano uma mulher 20 anos mais velha que ele, a quem já chama de esposa.

Davi enxerga a participação no BBB como uma chance de mudar de vida e honrar os esforços de sua mãe, que lutou para sustentar a família após fechar sua loja de roupas. "Quem nasce pobre não tem tempo de sofrer porque é pedrada todo dia", disse ele em entrevista ao Gshow antes de entrar na casa.