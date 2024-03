Mérito do Davi ou culpa da Globo? O BBB 24 nunca teve uma vitória tão garantida

Depois de duas edições mornas, o telespectador brasileiro pode ao menos falar que tem a oportunidade de acompanhar bons personagens – e conflitos melhores ainda – na casa do 'Big Brother Brasil'. No caso das tretas, quase todas têm algo em comum: Davi. E o prêmio de primeiro lugar, que pode chegar até R$ 3 milhões, parece já ter seu nome escrito.

Mas esse jeito estourado do baiano colocou em risco a sua vitória no BBB 24 na noite de segunda-feira, 25, após a dinâmica do Sincerão. Davi e MC Bin Laden quase partiram para a agressão física, e só não conseguiram porque foram segurados pelos outros participantes (e alguns dummies).

Na internet, muitos queriam a expulsão dos dois. Mas a direção do programa decidiu ao longo da terça-feira, 26, que uma conversa com Tadeu Schmidt num tom decepcionado seria o suficiente depois da cena do dia anterior, que resultou em cotoveladas acidentais, puxadas de braço e Lucas Buda caindo no chão.

Privilegiado?

Os "puxões de orelha" de Tadeu, inclusive, têm sido vistos de forma negativa por muitos fãs do programa. Eles alegam que as advertências deixam o jogo mais morno, e o fator da expulsão de Wanessa Camargo também tem bastante impacto: por que a cantora também não foi poupada pelos socos que deu na cama de Davi? Para a produção, o que importa mais é a intenção ou o toque físico?

Há também a briga entre Davi e Leidy Elin, que resultou nas roupas de Davi sendo jogadas na piscina e uma bronca do apresentador na carioca. O baiano iria retrucar com uma baldada de água em Leidy enquanto ela estava dormindo, mas foi impedido pela produção quando tentou a retaliação durante a madrugada. Davi recebeu uma atenção da produção e as portas da casa ficaram trancadas até o balde de água em suas mãos ser esvaziado.

Por último, mas não menos importante, Davi chegou a cogitar desistir do BBB. Em uma manhã, ele acordou Isabelle e disse que estava decidido em apertar o botão de desistência, que fica verde quando pode ser acionado. O botão passou o dia inteiro totalmente vermelho, ou seja, sem possibilidade de alguém sair do programa, e em algumas horas Davi foi chamado ao confessionário para falar com o Big Boss (que, pela voz vazada, parecia ser do Boninho) e levar uma chamada de atenção. Quando voltou, estava certo de que continuar na casa era o melhor caminho e nunca mais olhou para trás.

Isso acaba dando brecha para comentários sobre a régua que está sendo usada pela produção quando se trata do cotado ao prêmio. Afinal, qual é o critério usado para decidir por uma expulsão, uma advertência ou uma bronca?

Polêmico?

É preciso também elogiar o jogo de Davi, que não conquistou um título tão óbvio por acaso. Muito diferente de Amanda ou Arthur Aguiar, que pouco jogaram e muito prometeram, o baiano foi protagonista do BBB 24 do começo ao fim. Ele esteve em todas as discussões da casa, muitas vezes porque se inseria, mas também ficou na boca de todos.

Davi tratou Wanessa com gentileza, foi fiel à Isabelle e foi atrás de aliados em pessoas como Matteus, Beatriz e Alane. Seja por jogo ou por afeto, Davi passou boa parte do tempo na casa cozinhando para os outros participantes, limpando e arrumando a casa.

Ele também protagonizou brigas marcantes, como "calabreso" e a noite do "psiu" (que foi interpretado como "cala boca"). Aliás, talvez o mais polêmico de Davi seja o que saia pela sua boca: também desde o início, ele virou assunto aqui fora por falas polêmicas como "não sou viado, sou homem" e sobre qual seria o papel da mulher perante um homem.

A única opção possível

Como Gil do Vigor ou Diego Alemão, Davi vai ficar marcado como um dos protagonistas do BBB. Autêntico e sem papas na língua, foi ele o primeiro a peitar Nizam, lá no início do programa.

Além disso, o participante teve toda a casa contra ele em algum momento do jogo. Ele alertou Yasmin sobre como seria ruim se aproximar dos gnomos, o que era tecnicamente verdade, e foi acusado de jogar sujo pela modelo.

O baiano também teve uma fala completamente mal interpretada por Buda e Bin, ainda em janeiro. Ele disse que, se acompanhasse a final de fora, votaria para "alguém mais merecedor do prêmio" em vez de um Camarote. Dentro da casa, isso mudou a forma como uma parte da casa enxergava Davi e até rendeu o apelido de "exterminador de camarotes".

Ele também soube usar, muito bem, as oportunidades de jogo que a Globo disponibiliza aos jogadores. Não à toa, ele causou a expulsão de uma das suas maiores rivais, Wanessa, que várias vezes passou do ponto ao acusar e julgar Davi incessantemente.

A vitória quase certa é polêmica, mas não menos merecida. Ele foi, de fato, o protagonista da edição — mas uma final mais acirrada seria mais divertida para o público. Para isso acontecer, claro, o resto da casa tem que colaborar: não adianta passar o dia enfiado no Quarto Gnomos, reclamando que o vencedor já está definido.

Quem mais pode ser?

A expulsão de Davi, que entrou para o reality show por meio de voto popular, era provavelmente a única alternativa além da vitória.

O baiano já voltou de cinco paredões e, segundo o compilado de pesquisas Votalhada, ele lidera o favoritismo para vencer o BBB 24, com 28% dos votos. Atrás dele está Fernanda, do Quarto Gnomos, com 20%. Em seguida, aparecem dois do Quarto Fadas: Matteus e Beatriz, com 14% e 10%, respectivamente.

Muito além das votações, as redes sociais também são um indicador de quem está forte aqui fora. Davi é o que mais teve sucesso no Instagram, com 8 milhões de seguidores, ultrapassando até os participantes que já eram famosos antes de entrar na casa.

Curiosamente, no X, antigo Twitter, Fernanda foi a primeira e única participante a atingir 1 milhão de seguidores na rede social de Elon Musk. A "loba", como é chamada pelos fãs, já está ciente de que não levará o prêmio, mas faz movimentações dentro da casa para se aproximar um pouco mais de Davi e do Quarto Fadas na reta final do jogo.

Mas, como dizia Thiago Leifert, textão não decide Paredão. E ser forte na rede social do passarinho não quer dizer que seu nome está garantido no Top 3 do programa.

É muito mais provável que, caso Davi seja desclassificado ou milagrosamente mude a opinião do público de um dia para o outro, a vitória fique reservada para as fadas. Em ordem de preferência, Beatriz, Matteus, Isabelle e Alane são os favoritos (e, coincidentemente, amigos de Davi) para o pódio.

Vamos tentar ser menos pessimistas que o Quarto Gnomos. A história do BBB 24 está tão óbvia que até os participantes confinados, sem nenhuma informação do mundo exterior, já sabem que Davi é o mais provável vencedor. Mas o jogo não está decidido e, até o dia 16 de abril, muita coisa pode acontecer.