BBB 24: Isabelle é a 3ª colocada com 14,98% dos votos; veja quem ganhou

Nesta terça-feira, 16, o BBB 24 consagrou o vencedor do maior prêmio da história do programa. Como todos já imaginavam, Davi garantiu o primeiro lugar e R$ 2.920.000 na conta com 60,52% dos votos.

Melhor amiga do baiano, Isabelle ficou em 3° com 14,98%. Já Matteus ficou em segundo lugar, com 24,5% dos votos.

A final do reality contou com a participação de todos os 23 ex-participantes, incluindo Wanessa Camargo e Vanessa Lopes. Os finalistas também tiveram a chance de ver transmissões das cidades locais de cada um (Manaus, Alegrete e Salvador).

Os números de Isabelle no BBB 24

Paredões: 7

7 Líder: 0

0 Imune: 2

2 Anjo: 0

0 Monstro : 2

: 2 Vip: 6

6 Xepa: 16

Quem é Isabelle do BBB?

Isabelle, uma jovem formada em Letras que optou por seguir carreira como dançarina e influenciadora digital, tem um histórico marcante de participações em eventos culturais.

O de maior destaque é como cunhã-poranga do Boi Garantido no Festival de Parintins desde 2018, um papel que celebra a beleza e a ligação com as tradições dos povos originários do Brasil. Além disso, Isabelle acumula títulos em concursos de beleza, como Miss Manaus e Miss Amazonas Globo, demonstrando não só sua graciosidade, mas também sua resiliência e capacidade de superar desafios.

Entregue ainda bebê para outra família devido às circunstâncias difíceis de seus pais biológicos, ela enfrentou uma infância de responsabilidades precoces, ajudando em casa e cuidando de seus irmãos mais novos. Apesar das dificuldades, incluindo uma infância de trabalho e estudos intensos, Isabelle encontrou na dança uma paixão libertadora, que a motivou a perseguir seus sonhos e expressar sua arte. Hoje, descreve sua vida como "VIP" ao compará-la com seu passado.

De onde é Isabelle?

Isabelle é de Manaus, Amazonas.

Qual é a idade de Isabelle?

Isabelle tem 31 anos de idade.

O que Isabelle planeja fazer após o reality?

Isabelle deseja não só resolver suas questões financeiras, como também prover melhor qualidade de vida para sua família, incluindo a compra de casas para sua mãe, avó e irmão, além de investir na educação de sua irmã mais nova e em uma cirurgia necessária para sua mãe.

