Quanto Celine Dion receberá para cantar na abertura das Olimpíadas de Paris 2024?

Celine Dion, ícone da música internacional, fará uma apresentação especial na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que acontecerá nesta sexta-feira, 26. De acordo com informações do TMZ, a cantora canadense receberá uma quantia impressionante de US$ 2 milhões (R$ 11,1 milhões) por sua performance, que consistirá em apenas uma música.

Celine chegou a Paris na segunda-feira, 22, e, de acordo com o TMZ, ela já está se preparando para subir ao palco. Além de seu cachê milionário, os organizadores dos Jogos Olímpicos estão cobrindo todas as despesas de viagem, incluindo jatos particulares, acomodações para sua grande família, barcos e outros custos. Estima-se que o total gasto com essas despesas seja um valor exorbitante.

É importante destacar que Celine está "se sentindo bem", o que é uma notícia significativa, considerando que ela tem lutado contra a Síndrome da Pessoa Rígida há anos. Esta condição debilitante causa espasmos musculares intensos e dolorosos, que podem durar horas.

No documentário "I Am: Celine Dion", ela prometeu retornar aos palcos, e não há cenário maior para este retorno do que a abertura dos Jogos Olímpicos. Em entrevista à Vogue France em abril, Celine afirmou: "Escolhi trabalhar com todo meu corpo e alma, da cabeça aos pés, com uma equipe médica. Quero ser o melhor que posso ser. Meu objetivo é ver a Torre Eiffel novamente!"

É muito provável que Celine se apresente bem em frente ao famoso monumento, já que a cerimônia de abertura será realizada ao longo das margens do rio Sena.

Síndrome da pessoa rígida

A Síndrome da Pessoa Rígida é uma condição neurológica rara que afeta o sistema nervoso central, causando rigidez muscular extrema e espasmos dolorosos. Esses espasmos podem ser desencadeados por estímulos como barulho, toque físico ou até mesmo estresse emocional. A condição pode levar a dificuldades significativas na mobilidade e qualidade de vida dos pacientes.

Embora a causa exata da Síndrome da Pessoa Rígida não seja completamente compreendida, acredita-se que esteja relacionada a uma resposta autoimune, onde o sistema imunológico ataca erroneamente o próprio corpo. O tratamento geralmente envolve medicamentos para aliviar os sintomas e terapias para melhorar a mobilidade e a função muscular.

Celine Dion tem sido aberta sobre sua batalha contra essa condição, compartilhando sua jornada com o público e trabalhando com uma equipe médica dedicada para gerenciar seus sintomas e manter sua carreira musical.

Abertura dos Jogos Olímpicos

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 está marcada para acontecer na sexta-feira, 26 de julho, às 20h00 no horário local (14h00 no horário de Brasília). O evento será realizado em um cenário deslumbrante ao longo das margens do rio Sena, com a icônica Torre Eiffel como pano de fundo.

No Brasil, a transmissão ao vivo da cerimônia será realizada pelos canais Globo, SporTV e CazéTV, garantindo que os fãs brasileiros possam acompanhar cada momento deste espetáculo grandioso. A abertura promete ser uma celebração inesquecível da cultura e história francesa, além de marcar o início oficial das competições olímpicas que reunirão atletas de todo o mundo.