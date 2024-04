BBB 24: Matteus é o 2° colocada com 24,5% dos votos; veja quem ganhou

Nesta terça-feira, 16, o BBB 24 consagrou o vencedor do maior prêmio da história do programa. Como todos já imaginavam, Davi garantiu o primeiro lugar e R$ 2.920.000 na conta com 60,52% dos votos.

Já Matteus ficou em segundo lugar, com 24,5% dos votos. Por último, Isabelle ficou em 3° com 14,98%.

A final do reality contou com a participação de todos os 23 ex-participantes, incluindo Wanessa Camargo e Vanessa Lopes. Os finalistas também tiveram a chance de ver transmissões das cidades locais de cada um (Manaus, Alegrete e Salvador).

Os números de Matteus no BBB 24

Paredões: 3

3 Líder: 2

2 Imune: 4

4 Anjo: 5

5 Monstro : 3

: 3 Vip: 7

7 Xepa: 15

Quem é Matteus do BBB?

Matteus, natural de Alegrete, Rio Grande do Sul, e com apenas 27 anos, traz consigo uma história de superação e determinação. Abandonado pelo pai antes mesmo de nascer, encontrou no padrasto a figura paterna que o inspiraria ao longo da vida.

Sua infância foi marcada por desafios, como o bullying na escola devido ao seu sotaque marcante e seu estilo de vestir tradicional. Apesar das adversidades, sua trajetória inclui a participação no concurso Mister Brasil, impulsionada pela mãe que buscava ajudá-lo a superar a timidez.

É bastante próximo de sua avó, Dona Neuza, quem ele descreve como sua maior influência e suporte. Durante a pandemia, um vídeo casual de Matteus cozinhando com sua avó ganhou notoriedade nas redes sociais, alcançando mais de um milhão de visualizações.

Estudante de Engenharia Agrícola, dedica-se ao trabalho em uma propriedade rural. Precisou trancar a faculdade para cuidar da família após um acidente doméstico grave envolvendo sua tia.

Como participante do BBB 24, Matteus destaca-se não só pela autenticidade, mas pela firmeza em seus princípios e pela paixão em representar sua cultura.

De onde é Matteus?

Matteus é da cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul.

Qual é a idade de Matteus?

Matteus tem 27 anos de idade.

