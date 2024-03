BBB: Davi quer revanche após Leidy jogar mala do baiano na piscina; veja motivos da briga

O clima esquentou na casa mais vigiada do Brasil, na noite desta segunda-feira, 11, após o "Sincerão". Leidy Ellen e Davi protagonizaram uma discussão histórica, marcada por xingamentos e arremesso de roupas do baiano na piscina.

Tudo começou no intervalo da dinâmica do "Sincerão". Os emparedados Lucas, Yasmim e Isabelle, além da líder Beatriz, tiveram que expor "o conto de fadas do BBB", onde tinham que escolher, dentre os participantes, o vampiro, bela adormecida, bobo da corte, mestre, fiel escueiro, lobo mal e bruxa má.

Enquanto reagiam a dinâmica dentro da casa, Davi e Leidy começaram uma discussão acalorada, onde a sister acusou o baiano de "manipulador" e ele respondeu afirmando que a carioca era uma "mulher baixa."

A briga se encaminhou até o fim do programa. Yasmim, Alane, Matteus e Bia entraram na conversa e confrontaram Leidy, iniciando uma outra discussão.

“Você tá chamando a gente de manipulada”, disse Alane. “Mas você para mim é uma pessoa manipulada”.

A conversa continua entre os participantes, até o momento que Leidy entra na casa, vai até o quarto Magia, pega a mala de Davi com diversas roupas e joga na piscina: “Eu não sou baixa? Então agora eu vou ser subterrânea”, disse Leidy indo para o quarto Fada em seguida.

Leidy joga a mala de Davi na piscina e dispara: "Eu não sou baixa? Então, agora eu vou ser subterrânea" 💥 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/eM5QkQrvVQ — Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024

Davi, que assistiu o ato em silêncio e com sorriso no rosto, disse novamente que ela era baixa foi ao confessionário questionar se a atitude da carioca era permitida.

Após o ocorrido, ele retornou ao quarto fadas e disse que iria revidar: “Eu não vou fazer isso não, eu vou fazer pior”, disse o baiano.