Após vencer o BBB 24, o que Davi vai fazer com o prêmio de quase R$ 3 milhões

Nesta terça-feira, 16, o BBB 24 coroou o vencedor do maior prêmio já concedido na história do programa. Como muitos já previam, Davi conquistou o primeiro lugar, levando para casa um prêmio de R$ 2.920.000, com 60,52% dos votos.

Além do prêmio em dinheiro, o participante baiano também recebeu um Chevrolet Trailblazer avaliado em aproximadamente R$ 360 mil e terá sua história de vida transformada em um documentário exclusivo disponível no Globoplay.

O que Davi vai fazer com o prêmio?

O vencedor do BBB 24 já tem planos definidos para os quase R$ 3 milhões que receberá como prêmio do reality show da TV Globo.

Durante sua participação no Bate-Papo BBB, na madrugada desta quarta-feira, 17, o baiano, que trabalha como motorista de aplicativo, reafirmou seu desejo de realizar o sonho de se tornar médico.

“Quando era pequeno, tive que parar de estudar para poder trabalhar, hoje vou realizar meu sonho de estudar, virar um médico, e poder dar orgulho para minha mãe”, disse Davi.

O brother também compartilhou seu desejo de comprar uma casa nova para sua mãe. “Dar uma casa pra minha mãe. Tirar ela de onde ela mora”, afirmou.

Confira o total de prêmios já conquistados por cada finalista

Davi - Vencedor do BBB

Prêmio principal de R$ 2.920.000;

R$ 10 mil e 10 anos de assinatura gratuita de Globoplay;

Picape no valor de R$ 281,9 mil;

R$ 100 mil (mais consultoria especializada de marca patrocinadora);

R$ 20 mil;

R$ 5 mil em eletrodomésticos;

R$ 5 mil para gastar em delivery;

Videogame;

Celular;

Bolsa de estudos

Matteus - 2º lugar

Prêmio de R$ 150 mil;

R$ 10 mil;

Smart TV;

Geladeira;

R$ 5 mil em eletrodomésticos;

Viagem internacional com acompanhante;

R$ 25 mil;

Carro avaliado em R$ 119 mil.

Isabelle - 3º lugar

Prêmio de R$ 50 mil;

Notebook;

Smart TV;

Viagem nacional com acompanhante;

R$ 59,5 mil.

Trajetória de Davi no BBB 24

Aos 21 anos, Davi decidiu se inscrever pela primeira vez no reality show com um objetivo claro: estabilizar a situação financeira de sua família e ter recursos para pagar antecipadamente sua faculdade de Medicina. Sua jornada no jogo começou após ser escolhido pelo público na dinâmica do "Puxadinho", com 60,94% dos votos.

Durante os 100 dias de confinamento, o participante baiano conquistou uma enorme base de fãs, chegando a quase 9 milhões de seguidores até a noite da grande final.

Dentro da casa, Davi foi uma figura central do começo ao fim: inicialmente enfrentou exclusão por parte dos outros participantes, considerou desistir do jogo, mas encontrou forças para se reerguer e se envolveu em momentos marcantes e confrontos memoráveis ao longo da temporada. Ele foi indicado ao paredão em oito ocasiões e recebeu um total de 38 votos da casa.