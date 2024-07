Mega Millions: ninguém acerta os 6 números e prêmio acumula para R$ 1,8 bilhão

A Mega Millions, uma das maiores e mais renomadas loterias do mundo, acumulou para US$ 331 milhões (equivalente a R$ 1,8 bilhão, na cotação atual), após ninguém acertar os números do sorteio realizado nesta sexta-feira, 26.

Os números sorteados na noite de sexta-feira foram 2, 14, 33, 58, 65 e o Mega Ball foi 3. Mas, ninguém acertou todos os seis números para ganhar o jackpot da Mega Millions.

Como apostar na Mega Millions?

Todo brasileiro pode participar dos sorteios da Mega Millions por meio da TheLotter, uma plataforma on-line, e basta ter acesso a um dispositivo conectado à internet.

Sobre a Mega Millions

O apostador deve ir no site da TheLotter e seguir esses passos:

Escolher 5 números entre 1 e 70;

Selecionar a sua Mega Ball – entre 1 e 25;

Escolher o tipo de aposta entre comprar um bilhete único, escolher a opção de Multi-Sorteios ou Assinatura (opções que oferecem mais bilhetes por um preço ainda mais acessível);

Clicar em Jogar;

Criar uma conta na plataforma e escolher uma forma de pagamento (existem vários meios, incluindo o PIX);

Conheça a Mega Million

A Mega Millions é a loteria mais famosa do mundo e ficou conhecida por acumular valores bilionários, alén de premiar diversos vencedores secundários em todos os sorteios.

Essa loteria é a única que premiou mais de 1 bilhão de dólares 6 vezes, duas em 2023 e uma em 2018, 2021, 2022 e 2024. O maior jackpot de todos os tempos foi da Mega Millions, um prêmio de US$ 1,6 bilhões entregue para um sortudo na Flórida, que jogou com apenas um bilhete.