Céline Dion tem doença rara que a faz perder controle sobre os músculos

Céline Dion, conhecida pela música tema do filme "Titanic" e também por sua participação na cerimônia de abertura das Olímpíadas de Paris 2024, tem uma doença rara que a faz perder o controle sobre os músculos. Em 2022, a cantora de 55 anos foi diagnosticada com síndrome da pessoa rígida, uma condição que provoca espasmos musculares e rigidez.

Em uma entrevista recente à revista 7Jours, a irmã de Céline, a também cantora Claudette Dion, afirmou que a tão famosa voz por trás de "My Heart Will Go On" já perdeu o controle dos músculos.

"Há quem tenha perdido as esperanças, porque é uma doença ainda desconhecida”, disse ela. “Ela [Céline] trabalha muito, mas não tem controle dos músculos. O que me dói é que ela sempre foi disciplinada, sempre trabalhou duro nos nossos sonhos e nos dela. A ideia é voltar aos palcos. Em qual estado? Não sei. As cordas vocais são músculos e o coração também é um músculo. Isso é o que me pega”, completou.

O fato da doença ser mais rara também é um entrave para um tratamento rápido e efetivo. "Como é um caso em um milhão, os cientistas não fizeram tantas pesquisas, porque não acomete tantas pessoas”, especula ela. Mas sem perder a esperança. "Estamos cruzando os dedos para que os pesquisadores encontrem um remédio para esta doença terrível”.

Assim que revelou seu diagnóstico ao público, Céline Dion cancelou toda a agenda de shows até 2024. Ela mora hoje com Claudette e está sob cuidados da família.

O que é a Síndrome da Pessoa Rígida?

A Síndrome da Pessoa Rígida é uma rara doença autoimune, que atinge cerca de uma a duas pessoas em 1 milhão. Ela afeta o sistema nervoso, fazendo com que a pessoa perca o controle dos músculos e apresente espasmos bastante doloroos, acompanhados por rigidez.

Apesar de ter tratamento, não há uma cura para a Síndrome da Pessoa Rígida.