Olimpíadas Paris 2024: ingressos para abertura chegam a R$ 16,5 mil

Faltando poucas horas para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ainda há ingressos disponíveis para o evento histórico no rio Sena. Os preços variam entre 1.600 euros (aproximadamente R$ 9,7 mil) e 2.700 euros (R$ 16,5 mil). Esta será a primeira vez que a cerimônia de abertura ocorrerá fora de um estádio, utilizando a paisagem icônica de Paris como cenário. As informações são da CBS News e do O Globo.

A cerimônia, descrita como "o maior espetáculo do século XXI", contará com quase 3 mil artistas, utilizando os monumentos emblemáticos de Paris. Os espectadores poderão assistir ao evento das 124 arquibancadas instaladas nas margens do Sena ou das pontes. Serão 205 delegações e 85 barcos desfilando durante duas horas e meia, com dez embarcações de reserva e outras 15 dedicadas à organização.

Para garantir a segurança e o sucesso do evento, a cidade de Paris implementou medidas rigorosas. O rio Sena foi fechado para navegação e 250 ônibus foram preparados para transportar os 6.800 atletas. Um dispositivo de segurança inclui 45 mil agentes, drones de vigilância e 10 mil militares. Barreiras foram instaladas por toda a cidade, causando desconforto entre os moradores locais.

A preparação para a cerimônia de abertura envolveu um planejamento detalhado e coordenação logística complexa. O fechamento do rio Sena e a mobilização de milhares de participantes e espectadores exigiram um esforço significativo das autoridades. Além dos 250 ônibus preparados para transportar os atletas, a cidade montou um esquema de segurança robusto com 45 mil agentes e 10 mil militares para garantir a ordem e a segurança do evento.

1 /10 Vista da Torre Eiffel mostra os anéis olímpicos antes da cerimônia de abertura oficial (Vista da Torre Eiffel mostra os anéis olímpicos antes da cerimônia de abertura oficial)

2 /10 Também é possível observar a Torre Eiffel do estádio onde todos os eventos de vôlei devem acontecer (Jogos de Paris 2024.)

3 /10 Em busca de ser a Olimpíada mais ecológica da história, Paris decidiu fazer instalações temporárias para desmontá-las logo após o fim do evento (FILES-FRANCE-OLY-PARIS-2024-VENUE)

4 /10 Dupla joga tênis de mesa no Hôtel de Ville, onde acontecerá a área de largada da maratona (Dupla joga tênis de mesa no Hôtel de Ville, onde acontecerá a área de largada da maratona)

5 /10 Seleção polonesa prepara a vila dos atletas em Saint-Denis, ao norte de Paris (Seleção polonesa prepara a vila dos atletas em Saint-Denis, ao norte de Paris)

6 /10 Vista geral do Stade de France, que sediará eventos de Rugby e Atletismo (Paris 2024 Olympic Games - Previews)

7 /10 Dentro do Grand Palais, onde acontecerão as competições de Esgrima e Taekwondo (Dentro do Grand Palais, onde acontecerão as competições de Esgrima e Taekwondo)

8 /10 Trabalhador de construção civil durante a construção dentro do Grand Palais; tudo será desmontado após o fim dos Jogos (Trabalhador de construção civil durante a construção dentro do Grand Palais)

9 /10 Trabalhadores finalizam a quadra de handebol no Paris Sud Arena, dentro do centro de exposições de Versalhes (FILES-FRANCE-OLY-PARIS-2024-VENUE)

10/10 Participantes caminham em direção ao refeitório da Vila Olímpica, em Saint-Denis (Participantes caminham em direção ao refeitório da Vila Olímpica, em Saint-Denis)

Detalhes da cerimônia

Um documentário da rede pública de televisão France 2 revelou detalhes intrigantes sobre a cerimônia, incluindo uma encenação em que a tocha olímpica é "roubada" por um acrobata encapuzado, inspirando uma perseguição televisiva pelos marcos famosos de Paris, como a Catedral de Notre Dame. As apresentações musicais contarão exclusivamente com músicas francesas e as performances de dança serão realizadas nos telhados de Paris.

A cenografia da cerimônia transformará uma das pontes em uma passarela gigante para um desfile de moda, com personagens históricos realizando coreografias em barcaças decoradas ao estilo dos jardins de Versalhes. A cerimônia também incluirá saltos com patinetes e bicicletas em rampas, adicionando um toque moderno ao evento histórico.

Com ingressos ainda disponíveis a preços elevados, a expectativa é que a cerimônia atraia um público disposto a pagar pela experiência única. A cerimônia de abertura promete ser um marco na história das Olimpíadas, combinando tradição e inovação em um cenário icônico.

Na sexta-feira, a partir das 19h30 (14h30 em Brasília), cerca de 3.000 dançarinos, músicos e atores percorrerão as margens do Sena e suas pontes em um percurso de seis quilômetros até a Torre Eiffel. No pé do monumento, um palco especialmente construído reproduzindo a silhueta da torre será o centro das atenções para uma cerimônia inesquecível.

Ingressos disponíveis

Mais de um milhão de ingressos para eventos olímpicos ainda não foram vendidos, incluindo muitos para a inédita cerimônia ao ar livre no rio Sena. Os organizadores estabeleceram altas expectativas para a venda de ingressos e cumpriram algumas delas. Tony Estanguet, tricampeão olímpico francês de canoagem e presidente do Comitê Organizador de Paris 2024, anunciou a venda recorde de 8,8 milhões de ingressos durante uma coletiva de imprensa no domingo.

No entanto, muitos ingressos ainda estão disponíveis e novos são colocados à venda diariamente, enquanto muitos titulares atuais tentam revender assentos que não desejam mais.