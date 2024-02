Davi desistiu do BBB? Participante quer apertar botão de desistência

Neste domingo, 11, o participante do BBB 24, Davi, está cogitando seriamente apertar o botão de desistência. O baiano é cotado como um dos favoritos para vencer o programa, mas não parece estar aguentando a tensão com outros jogadores da casa.

O participante está há alguns dias doente, sentindo fortes dores no corpo. Na noite de sábado, ele ficou deitado na cama se recuperando enquanto os outros participantes aproveitavam comidas e bebidas. Apesar dos rumores nas redes sociais de que ele estaria com dengue, nada foi confirmado pela produção do BBB 24.

Já na manhã deste domingo, 11, Davi chorou na frente do botão de desistência e chamou sua parceira de jogo, Isabelle, para desabafar. "Eu prefiro ser pobre e ter paz, do que ser rico e ter perturbação", disse o baiano.

Por que Davi quer apertar o botão de desistência?

Mesmo com fortes sintomas físicos, Davi afirma que o pior tem sido a relação com o resto da casa. Recentemente, jogadores que se aproximaram de Davi, como Isabelle e Matteus, foram "punidos" por outros jogadores: Isabelle caiu no Paredão, e Matteus ganhou o castigo do monstro.

A lógica do outro lado -- Yasmin, Wanessa, Lucas e Bin -- é que, se eles tentam proteger Davi, então as chances do baiano cair no Paredão e sair são menores. Vale ressaltar que Lucas é líder e vai indicar Davi direto para o Paredão neste domingo.

"Eu prefiro ser pobre e ter paz, do que ser rico e ter perturbação", disse Davi para Isabelle. "O que eu faço aqui dentro, o que eu faço de tão ruim? Será que eu tô errando muito? Quero entender onde está meu erro. É muito complicado".

Davi também afirma que já está contente com a chance de fazer faculdade de medicina e não precisa do prêmio milionário. Ele ganhou uma bolsa da Estácio durante uma das dinâmicas do programa, mas o baiano não sabe que, caso desista, todos os prêmios recebidos durante o programa não serão entregues.

Davi: "Quando o botão ficar verde, eu vou abrir ele e vou embora" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/Qfqgh2xWnj — Big Brother Brasil (@bbb) February 11, 2024

É muito triste ver o Davi chorando olhando pro botão de desistência, Ele que está vivendo o BBB da melhor forma, se entregando no jogo, E sempre tentando fugir dos paredões… Só quem já se sentiu excluído sabe tudo que ele tá passando FORÇA DAVI #BBB24 pic.twitter.com/3hhaG3wQ1h — Flavs (@poIemizei) February 11, 2024

Davi: "O que eu faço aqui dentro que as pessoas enxergam de tão ruim em mim?" ISSO ME DESTRUIU, SÉRIO #BBB24 pic.twitter.com/Iqay5M4NXH — Flavs (@poIemizei) February 11, 2024

Davi pra Isabelle: "As pessoas aqui só sabem julgar. Eu não aguento mais." ISSO QUE ESTÃO FAZENDO COM ELE É DESUMANO #BBB24 pic.twitter.com/juk3H2jDX0 — Flavs (@poIemizei) February 11, 2024

Que horas começa o BBB 24 hoje? Veja o horário deste domingo, 11