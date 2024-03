BBB 24: Sincerão gera briga intensa entre Leidy Elin, Davi e Yasmin; entenda

A madrugada do BBB 24 começou bem mais agitada do que o comum nesta terça-feira, 5. A culpa foi da formação de Paredão, seguido do Sincerão: Davi criticou o voto de Leidy Elin em MC Bin Laden e acabou criando uma briga generalizada dentro da casa.

O Paredão dessa terça-feira terminou com Alane, Michel e Davi na berlinda. Michel foi indicado pelo Líder e Davi pela pegadinha do Boninho com o Big Fone, no fim de semana.

Por que Leidy Elin e Davi brigaram?

Antes da formação do Paredão, Alane, Beatriz, Matteus e Davi se reuniram para escolher em quem votariam. A primeira opção de voto era Yasmin. Mas quase na hora da votação, o grupo mudou de ideia: Alane e Davi sugeriram que Bin Laden fosse o alvo dos votos, para prevenir que Alane empatasse nos votos com Yasmin e, no fim, terminasse emparedada.

Yasmin poderia ser salva da berlinda pelo líder Lucas Buda. Mas Davi não concordou muito com a ideia, questionando a "autoridade" de Leidy Elin. "A gente vai mudar nossa opinião porque a Leidy sabe que a gente vota na Yasmin?", questionou ele.

Leidy foi questionar Beatriz se ela e o Fadas contaram para Davi sobre o voto dela: "Se vocês falaram, eu vou ficar muito p*ta". #BBB24 pic.twitter.com/duBebTfAcQ — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 4, 2024

Sem muito consenso, os brothers foram para o Confessionário. Davi, Alane e Matteus seguiram o combinado, mas Beatriz e Leidy Elin não: elas votaram em Bin. Alane acabou emparedada com 6 votos, mas por causa do Poder Coringa de Pitel, que a deu dois votos ao invés de um.

Alane e Beatriz acabaram revelando para Davi que Leidy Elin tinha votado em Bin. A carioca ficou irritada quando descobriu que suas colegas de casa haviam revelado seu voto para o baiano: "Não se fala do meu voto para ninguém, até porque ninguém sabe meu voto. Ele é explosivo, vai chegar no Sincerão e me expôr por causa de vocês falando", disse Leidy.

Por algum motivo, Davi acabou concluindo que Yasmin também teria votado em Bin (mas ela votou em Alane). Davi não mencionou com todas as palavras em quem Leidy havia votado, mas disse que ela era uma grande "coadjuvante" no jogo. E aí, toda a discussão dentro da casa começou.

Davi ressaltou que Leidy Elin "quer se aparecer em cima do jogo dos outros" e que Yasmin é "inútil" no jogo. Já Leidy Elin, ainda irritada com a expulsão de Wanessa, rebateu: "Vai para o confessionário, amor! Você só elimina assim!"

7) Davi: “[Leidy] Quer se aparecer em cima da história dos outros!” https://t.co/r0WRUJ5dVl — Tracklist (@tracklist) March 5, 2024

9) Giovanna também se envolveu na discussão pic.twitter.com/CbgSceWPt0 — Tracklist (@tracklist) March 5, 2024

Em um momento, Leidy Elin chegou perto de Davi e o baiano retrucou: "Vai me beijar, é?". A frase piorou ainda mais a briga, e até Giovanna (do pézinho) entrou para defender as amigas. "É ridículo você fazer isso, chamar ela para te beijar!", disparou. "Vai lá no confessionário, você que é viciado em ir lá".

Tensão no Quarto Fada

Depois de Davi ter revelado o voto de Leidy Elin, um segredo compartilhado por Alane e Beatriz, o Quarto Fada está abalado.

Na berlinda, Alane destacou que ficaria muito brava se Davi comentasse o voto no Sincerão. "Se eu sair por causa disso, eu nunca vou te perdoar", afirmou ela depois, após se desculpar com Leidy;

destacou que ficaria muito brava se Davi comentasse o voto no Sincerão. Matteus está tenso de ser visto como alguém que "passa pano" para Davi, e tentou se posicionar contra as atitudes do baiano;

está tenso de ser visto como alguém que "passa pano" para Davi, e tentou se posicionar contra as atitudes do baiano; Em nome do grupo, Beatriz disse para Davi que eles vão continuar juntos, mas que a confiança entre eles está abalada.

Esporros do Big Boss

A madrugada também teve duas broncas do Big Boss. A primeira foi para Davi que, durante a briga com Leidy Elin, ficou falando para as câmeras gravarem ela.

Apesar do alívio cômico num momento tão tenso, os participantes estão proibidos de orientar as câmeras a gravar qualquer coisa. Foi esse aviso que fez com que a briga, depois de quase trinta minutos seguidos de gritaria, parasse de vez.

Big Boss: "A câmera é decisão do Big Brother. Davi não deve interferir onde a câmera deve mostrar." Caso Davi fale novamente, ele será punido. Leidy comemora: "Bem feito, filha da puta!" #BBB24 pic.twitter.com/6h7Q1z6dhr — CHOQUEI (@choquei) March 5, 2024

Mais tarde, o Big Boss voltou para falar mais: "Não é você que decide quem sai, quem agrediu ou não. Ninguém de vocês exige quem é eliminado. Parem de mimimi. Jogo que segue”, disse. A fala é em referência às cutucadas de Leidy Elin e Yasmin sobre Davi ter eliminado Wanessa indo ao confessionário.