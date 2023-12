Saem os médicos, entram os devedores do Serasa: quais as novidades do BBB 24

Falta apenas um mês para que o Brasil possa novamente vibrar acompanhando a vida alheia. O Big Brother Brasil vai estar de volta à TV Globo no dia 8 de janeiro, uma segunda-feira. Assim como a edição anterior, o BBB24 também terá a apresenção de Tadeu Schmidt. Até o momento, nenhum participante teve o seu nome revelado. Mas Boninho já deu a letra: a edição não vai ter médico!

"Neste ano tinha muito médico e dentista inscrito. Mas eu tenho uma péssima notícia: vamos vetar os médicos. A gente quer o povão", disse o diretor durante a CCXP. Em painel apresentado na São Paulo Expo, Boninho também deu outros spoilers. Além de uma nova versão da trilha de abertura, que agora terá o cantor Alok, a dinâmica do reality será um pouco diferente. A EXAME POP fará a cobertura do reality em 2024. Veja abaixo tudo o que já sabemos sobre o maior reality show do país:

Quando começa o BBB 24?

O calendário da TV Globo marca o início do programa para o dia 8 de janeiro. É possível que o Big Day, que revela os nomes dos confinados, seja realizado na primeira semana de 2024. A data deve ser confirmada em breve.

Quem vai participar do BBB 24?

Por enquanto, a lista de participantes está guardada a sete chaves. O que sabemos é que o elenco será mais do "povão", de acordo com as palavras do próprio Boninho, sem médicos.

"Uma das perguntas foi: 'Você está devendo no SPC (Serviço de proteção ao crédito)? Está com nome sujo?'. Esse ano o público pediu e vamos trazer um BBB mais popular. Costumo dizer que o elenco do programa é como se a gente convidasse uma galera para uma festa. Galera de várias tribos. E aí a gente vê o que acontece", disse o diretor.

O que muda na edição de 2024 do BBB?

No BBB24, uma câmera comandada por inteligência artificial vai acompanhar o líder da semana em todos os momentos. Além disso, o reality terá um quarto novo, em uma aparente tentativa de interferir na formação de grupos entre os participantes.

Já a música-tema da atração também está mudada. Em 2024, a faixa "Vida real" será um remix resultado da parceria de Paulo Ricardo e do DJ Alok.

O BBB24 vai ter a divisão entre camarote e pipoca?

Ainda segundo Boninho, o grupo camarote, que é formado por famosos convidados, está mantido. E não só isso: o clã vai contar com um cantor bastante conhecido.

Como serão as votações para o Paredão do BBB24? A partir do ano que vem, a votação do Paredão deve ter duas novidades. A primeira é que o voto será único por CPF. Ou seja, os mutirões de votação parecem mesmo estar com os dias contados. Além disso, pelo menos na primeira parte do programa, a decisão será qual participante o público quer salvar, e não eliminar -- algo que já acontece em A Fazenda, da TV Record.

Qual é o valor do prêmio do Big Brother Brasil?

Assim como em 2023, o prêmio será dinâmico. "A gente está dando prêmio que pode chegar a até R$ 3 milhões de novo. E isso muda a vida de qualquer um", disse o diretor do BBB24 durante a CCXP.

Quem foi o último vencedor do BBB?

A médica Amanda Meirelles foi a ganhadora da última edição, que contou com um elenco repleto de profissionais da área da saúde.