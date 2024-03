Wanessa é expulsa do BBB 24; entenda a briga com Davi

Neste sábado, 2, a casa do BBB 24 amanheceu com uma briga que deve se desenrolar ao longo da tarde. A confusão levou Wanessa a ser expulsa.

No final da festa, Wanessa foi ao Quarto Magia e bateu no pé de Davi enquanto ele dormia. Em seguida, o baiano ficou irritado e pediu a expulsão da cantora. A saída de Wanessa do jogo ocorreu no começo da tarde. Por volta das 13h, os participantes foram orientados pela produção a fazer as malas de Wanessa e colocar seus pertences na dispensa.

Em seguida, Davi foi questionado por outros brothers sobre a saída de Wanessa. Ele não quis dar detalhes. "O que tinha de dizer, falei no confessionário", disse. Vários participantes ficaram surpresos com a saída e consternados com a decisão da produção.

Por que Wanessa foi expulsa do BBB 24?

Wanessa aproveitou bastante a festa de sábado e chegou cambaleando no Quarto Magia, o qual divide com Davi, com a ajuda de Pitel e Wanessa;

A cantora chegou cantando alto e imediatamente pediu desculpas para Davi pelo barulho, indicando que ela sabia que ele estava lá;

Naquele momento, Davi era o único no quarto e estava dormindo;

Wanessa começou a ligar e desligar as luzes enquanto dava voltas pelo quarto;

A sister, então, parece ir até a cama com intenção de fingir dar socos em Davi, mas acaba acertando o pé dele;

Davi acorda e fica visivelmente irritado, e Pitel e Yasmin levam Wanessa para o Quarto do Líder.

🔥 Momento completo da situação entre Wanessa e Davi no Quarto Magia. Tirem suas conclusões. Foi provocação seguida de agressão. Wanessa expulsa #BBB24

Ao acordar pela manhã, Davi foi até ao confessionário reclamar da situação. Depois, falou com Isabelle e Matteus sobre Wanessa ter feito o Raio-X e não ter levado nenhuma bronca pela situação.

"Estou me sentindo provocado. Ela invadiu meu espaço e invadiu demais. Se fosse eu no lugar dela, a situação não ia estar assim", desabafou Davi com Matteus. "Vai beber na festa e quer vir usar o álcool para ficar perturbando os outros? É a minha mãe, é?"

ESTE É O PONTO. É como o Davi se sentiu com isso. De fato, se tivesse sido o contrário, todos estariam questionando. Foi uma falta de respeito ENORME com ele. Quero WANESSA EXPULSA

Veja o momento da expulsão de Wanessa

Big Boss: "Atenção senhores. Por favor, arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente." #BBB24

Apesar de acidentes já terem levado a expulsões (como o caso da 'baldada' de Maria em Natália), "brincadeiras de bêbado" acabam resultando em uma chamada de atenção do Big Boss.

No BBB 20, por exemplo, a participante Gizelly estava importunando Pyong Lee depois de uma noite de bebedeira e continuou no jogo após uma bronca da produção.

Ao mesmo tempo, tudo é sobre intenção. A produção por trás do BBB 24 pode ter entendido que Wanessa foi até lá intencionalmente provocar Davi, e não que acidentalmente bateu nele.