Príncipe Harry receberá herança milionária aos 40 anos

Esta semana, novos detalhes sobre as finanças dos príncipes William e Harry foram revelados ao público, destacando os consideráveis rendimentos dos irmãos. Na quarta-feira, 24, o Ducado da Cornualha divulgou seu relatório anual integrado para o período financeiro de 1º de abril de 2023 a 31 de março de 2024, fornecendo uma visão detalhada das receitas e despesas do ducado. As informações são da Business Insider.

O relatório revelou que o Príncipe William, em seu primeiro ano completo como Duque da Cornualha, recebeu um salário de aproximadamente $30,4 milhões (cerca de R$ 172 milhões) para o período. Este valor representa o superávit anual do ducado, que é utilizado para cobrir todas as despesas públicas e privadas de William e sua família. O Ducado da Cornualha, criado em 1337 por Eduardo III, é um vasto portfólio de terras e ativos privados que cobre cerca de 52.450 hectares (129.604 acres) e está avaliado em aproximadamente $1,4 bilhão (cerca de R$ 7,9 bilhões).

O ducado foi estabelecido para sustentar a vida real do Duque da Cornualha, abrangendo desde as atividades públicas até a vida privada de sua família. Com a ascensão do Rei Charles III ao trono em setembro de 2022, William herdou o ducado e o título de Duque da Cornualha. Anteriormente, o rei usava o ducado para apoiar William, Harry e suas famílias, mas agora ele pertence exclusivamente a William. Futuramente, o Príncipe George herdará o ducado quando William se tornar rei.

William paga voluntariamente impostos sobre sua renda do ducado, embora o relatório de 2023-2024 não especifique o valor pago em impostos no ano passado. Ele também não tem acesso aos ganhos de capital do ducado, apenas ao superávit anual.

Herança de Príncipe Harry

Enquanto isso, o Príncipe Harry está prestes a receber uma herança significativa quando completar 40 anos em setembro de 2024. Sua bisavó, a Rainha Mãe, criou um fundo fiduciário para seus bisnetos, incluindo William e Harry, com um valor total de £70 milhões (aproximadamente $90,3 milhões ou R$ 510 milhões). Harry receberá uma parte desse fundo, estimada em £7 milhões (cerca de $9 milhões ou R$ 51 milhões).

Desde que se afastaram de suas funções reais em 2020, Harry e Meghan Markle têm buscado independência financeira. Eles pagaram de volta os $3 milhões (cerca de R$ 17 milhões) que usaram do Sovereign Grant para renovar a Frogmore Cottage e têm gerado sua própria renda por meio de diversos acordos comerciais. O casal assinou um contrato de $100 milhões (cerca de R$ 566 milhões) com a Netflix e Harry recebeu $20 milhões (cerca de R$ 113 milhões) pelo seu livro de memórias "Spare", que vendeu 1,4 milhão de cópias no primeiro dia de lançamento.

As revelações sobre os rendimentos de William e a herança de Harry sublinham as complexidades financeiras e os privilégios associados à família real britânica. Enquanto William continua a gerenciar um dos maiores portfólios de terras do Reino Unido, focando em iniciativas sustentáveis e filantrópicas, Harry e Meghan navegam sua independência financeira com sucesso notável.