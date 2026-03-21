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Skrillex já veio para o Brasil? Relembre vezes que DJ se apresentou no país

DJ Skrillex soma ao menos seis apresentações pelo Brasil e volta ao Lollapalooza 2026 neste sábado, 21

DJ Skrillex: atrista também atua como produtor musical (Getty Images)

DJ Skrillex: atrista também atua como produtor musical (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de março de 2026 às 06h01.

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O DJ e produtor Skrillex se apresenta no Lollapalooza Brasil 2026 neste sábado, 21, no palco Samsung Galaxy, às 20h10.

O retorno amplia uma sequência de apresentações do artista no país ao longo da última década, com presença em festivais e eventos paralelos.

Em março de 2023, o artista substituiu o rapper Drake no Lollapalooza Brasil, em São Paulo, como atração de encerramento.

Na mesma passagem, realizou um show gratuito na Praça das Artes, um centro cultural em São Paulo, com participação outros cantores e DJs, além de tocar em um after da cantora Ludmilla.

O DJ também esteve no Lollapalooza Brasil 2015, com apresentação entre as mais comentadas da edição, e no Lollapalooza 2012, durante o início de sua projeção internacional.

Passagens do DJ Skrillex no Brasil

As apresentações incluem:

  • Lollapalooza Brasil 2023
  • Praça das Artes (2023)
  • After da Ludmilla (2023)
  • Lollapalooza Brasil 2015
  • Lollapalooza Brasil 2012
  • Lollapalooza Brasil 2026 (confirmado)

Onde assistir ao Lollapalooza 2026 ao vivo?

O festival terá transmissão ao vivo a partir das 14h30 durante os três dias de programação. A cobertura será exibida pelos canais Multishow e BIS, com apresentações, entrevistas e bastidores do Autódromo de Interlagos.

No Globoplay, assinantes do plano Premium poderão acompanhar a transmissão completa.

A TV Globo também exibirá entradas ao longo da programação e apresentará, nas madrugadas após cada dia do evento, um compilado com momentos das apresentações.

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