Quem é Chappell Roan, cantora que levou o Grammy de Melhor Artista Revelação

A indústria musical testemunhou o ascendente sucesso de Chappell Roan, que conquistou o título de Melhor Artista Revelação no Grammy 2025 no domingo, 2.

Nascida Kayleigh Rose Amstutz, em Willard, Missouri, a cantora e compositora trouxe um sopro de originalidade ao cenário pop, misturando synth-pop oitentista e baladas melancólicas com uma estética vibrante inspirada na cultura drag queen.

Desde os primeiros covers postados no YouTube, Roan já demonstrava seu potencial artístico. Aos 17 anos, assinou com a Atlantic Records, impulsionada pelo sucesso de "Die Young", e lançou seu EP de estreia, School Nights, em 2017. No entanto, sua trajetória teve reviravoltas: após ser dispensada pelo selo em 2020, ela apostou no caminho independente e encontrou sua grande virada com "Pink Pony Club", que viralizou e redefiniu sua carreira.

O sucesso de The Rise and Fall of a Midwest Princess

Em 2023, Chappell Roan lançou seu tão aguardado álbum de estreia, The Rise and Fall of a Midwest Princess, que conquistou aclamação da crítica e se tornou um sleeper hit – aqueles sucessos que crescem organicamente ao longo do tempo.

Neste ano, a cantora acumulou seis indicações ao Grammy, incluindo Álbum do Ano, Gravação do Ano e Canção do Ano pelo hit "Good Luck, Babe!".