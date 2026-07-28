Sobre o que é 'Dia D', novo filme de Steven Spielberg? Veja onde assistir

Steven Spielberg voltou ao gênero que ajudou a transformar em referência no cinema. Com "Dia D", o diretor apresenta uma história de ficção científica que troca grandes batalhas por uma pergunta capaz de mudar o planeta: o que aconteceria se a humanidade descobrisse, de uma vez por todas, que existe vida inteligente fora da Terra?

A produção estreou em junho e segue em cartaz em diversos cinemas brasileiros. Ao mesmo tempo, já chegou às plataformas digitais para compra e aluguel, ampliando as opções para quem ainda não assistiu.

Sobre o que é 'Dia D'?

O filme acompanha uma série de acontecimentos desencadeados após um evento inexplicável ser transmitido ao vivo para o mundo inteiro. A partir desse momento, governos, cientistas, militares e cidadãos comuns passam a enfrentar uma realidade que altera a forma como a humanidade enxerga seu lugar no universo.

Em vez de focar em uma invasão alienígena tradicional, Spielberg constrói a narrativa a partir das reações humanas diante da revelação. O roteiro, assinado por David Koepp, parceiro do diretor em sucessos como "Jurassic Park" e "Guerra dos Mundos", prioriza o suspense, os dilemas políticos e os conflitos pessoais.

A recepção crítica de "Dia D" tem sido favorável nos principais agregadores de avaliações. No Rotten Tomatoes, o longa registra 80% de aprovação entre os críticos, conquistando o selo Certified Fresh. Já no Metacritic, a produção soma 74 pontos em 100.

Nas bilheterias, o filme arrecadou cerca de US$ 232 milhões em todo o mundo, sendo US$ 115,2 milhões nos Estados Unidos e Canadá e US$ 122,1 milhões nos demais mercados internacionais, segundo a Forbes.

Elenco reúne grandes nomes

O elenco é liderado por Emily Blunt e Josh O'Connor, ao lado de Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson, Wyatt Russell e Elizabeth Marvel.

Com duração de 2h26, o longa tem classificação indicativa de 12 anos e aposta em uma abordagem mais reflexiva para um tema recorrente na carreira de Spielberg, que já explorou o contato com extraterrestres em clássicos como "Contatos Imediatos do Terceiro Grau", "E.T. – O Extraterrestre" e "Guerra dos Mundos".

Onde assistir a 'Dia D'?

O longa ainda está em cartaz em diversas redes de cinema do Brasil, com sessões disponíveis em cidades como São Paulo e outras capitais. A programação varia conforme a região e a disponibilidade de salas.

Quem prefere assistir em casa também já encontra o filme em formato digital. "Dia D" está disponível para compra e aluguel na loja do Prime Video e em outros serviços de vídeo sob demanda, enquanto continua sendo exibido nos cinemas.