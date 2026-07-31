Evo Morales enfrentará a Justiça por protestos, diz presidente da Bolívia

O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, afirmou que o ex-presidente Evo Morales "vai enfrentar a Justiça" após o Ministério Público determinar sua prisão por suposta participação na liderança dos protestos que paralisaram o país por sete semanas entre maio e junho.

Em entrevista ao jornal El Deber, Paz disse que pretende responsabilizar o ex-mandatário sem provocar novos confrontos. "Vai enfrentar a Justiça porque tem que responder. Não merece mais nenhum morto", declarou.

Morales é investigado por supostamente articular uma tentativa de desestabilizar o governo por meio de bloqueios de rodovias e manifestações que provocaram desabastecimento de alimentos, medicamentos e combustíveis em diversas cidades bolivianas.

O governo acusa o ex-presidente de tentar alterar a ordem democrática. A investigação foi aberta com base em uma denúncia por terrorismo e levante armado apresentada pelo Comitê Cívico Pro Santa Cruz, posteriormente acompanhada pelo Ministério do Governo.

Evo Morales está foragido desde 2024

Morales, de 66 anos, está foragido desde outubro de 2024 por outra ordem de prisão relacionada a uma acusação de tráfico de menor de idade, que ele nega. Desde então, permanece na região do Trópico de Cochabamba sob proteção de milhares de apoiadores camponeses.

Segundo Paz, os bloqueios faziam parte de uma estratégia para antecipar as eleições e derrubar o governo. "Foi um processo calculado para que o sistema caísse", afirmou.

Após acordos entre manifestantes e governo e a decretação de estado de exceção, os protestos foram encerrados em junho.

Na quinta-feira, Morales voltou a negar as acusações. "Não sou culpado de nenhum delito", declarou.

*Com AFP