Pesquisa Alfa/TMC: Lula tem 43% e Flávio Bolsonaro, 29%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com vantagem de 14 pontos em cenário de primeiro turno da eleição presidencial, segundo pesquisa Alfa Inteligência.

O petista registra 43% das intenções de voto. Na sequência, aparece o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 29%, consolidando a liderança no campo da oposição ao governo.

Entre os demais nomes testados, o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) tem 7% e o ex-governador Romeu Zema (NOVO) alcança 6%. Completam a simulação de primeiro turno o presidente do Missão, Renan Santos (MISSÃO), com 3%, e Augusto Cury (AVANTE), com 1%.

Votos em branco ou nulos somam 8%, enquanto 2% não sabem ou não responderam.

Os dados demográficos apontam que Lula atinge o melhor resultado entre os moradores do Nordeste, com 57% das intenções de voto. O candidato à reeleição também tem uma vantagem sólida entre o eleitorado feminino, com 46% contra 27% de Flávio, e lidera com folga entre os eleitores que possuem renda de até um salário mínimo, registrando 46%.

Por outro lado, Flávio Bolsonaro cresce no Centro-Oeste, onde lidera com 37% contra 31% do petista, além de disputar espaço e avançar nas faixas de renda intermediárias. Entre os evangélicos, a polarização ganha contornos de equilíbrio no primeiro turno, com Flávio e Lula marcando 36% cada neste segmento demográfico, enquanto a desaprovação do governo atinge 58% no grupo.

Desaprovação do governo e limites para a reeleição

Apesar de numericamente à frente na disputa eleitoral, a atual gestão do executivo federal enfrenta resistência no eleitorado. O levantamento indica que 51% desaprovam a forma de administrar do presidente da República, ante 47% que aprovam. Outros 3% não souberam ou não responderam.

A insatisfação reflete na perspectiva sobre a continuidade do mandato. Quando questionados diretamente sobre 2026, 53% dizem que Lula não merece ser reeleito, contra 44% que defendem a manutenção do presidente no cargo. Além disso, 45% dos eleitores avaliam que o Brasil está no caminho errado, enquanto 37% acreditam no rumo certo do país.

A pesquisa Alfa Inteligência entrevistou 2.700 eleitores entre 23 e 28 de julho de 2026, por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Alfa Inteligência e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04488/2026.