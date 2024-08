Frases de Dia dos Pais: 30 mensagens para celebrar e emocionar

No segundo domingo de agosto é comemorado o Dia dos Pais, data para celebrar a importância desses parentes dentro da família e uma das mais importante para o comércio. Neste ano, a ocasião é celebrada em 11 de agosto.

O Dia dos Pais tem uma data específica em cada lugar, seguindo também suas próprias tradições.

Qual a origem do Dia dos Pais?

O Dia dos Pais possui diversas histórias de origem, mas a mais conhecida teve início nos Estados Unidos, no começo do século XX, quando uma filha resolveu homenagear seu pai.

Sonora Louise Smart Dodd criou o Dia dos Pais em 1909 após ouvir um sermão sobre o Dia das Mães na igreja que frequentava.

Seu pai, William Jackson Smart, foi sua inspiração para a criação do Dia dos Pais. William, que havia lutado na Guerra Civil Americana, ficou responsável por criar sozinho seus filhos, incluindo um recém-nascido, após a morte de sua esposa durante o parto.

Motivada por essa dedicação, Sonora enviou uma petição à Associação Ministerial de Spokane, em Washington, propondo que o aniversário de seu pai, celebrado em 19 de junho, fosse reconhecido como o Dia dos Pais.

Nos Estados Unidos, essa data foi comemorada em 19 de junho até 1966, quando o presidente Richard Nixon mudou a celebração para o terceiro domingo de junho.

Como o Dia dos Pais chegou ao Brasil?

No Brasil, a data foi criada pelo então diretor do jornal O Globo e da Rádio Globo, Sylvio Bhering, em 1953. No início, o dia era comemorado em 16 de agosto, para alinhar à comemoração da Igreja Católica para o Dia de São Joaquim, pai de Maria, a mãe de Jesus.

No entanto, ao longo do tempo, a data foi alterada para o segundo domingo de agosto. A escolha dessa data específica permitiu criar um ambiente propício para a união familiar, uma vez que o domingo é tradicionalmente um dia reservado para encontros familiares.

