Dia das Mães: como surgiu a celebração no Brasil e no resto do mundo

Oficializado no Brasil em 1932 por um decreto assinado por Getúlio Vargas, o Dia das Mães nasceu como uma celebração voltada à valorização do amor materno e da família. Décadas depois, a data se consolidaria também como um dos principais motores do varejo brasileiro, atrás apenas do Natal em movimentação comercial.

O decreto presidencial, de número 21.366, publicado em 5 de maio daquele ano, estabeleceu o segundo domingo de maio como data oficial da homenagem às mães. O texto justificava a criação da celebração pelo reconhecimento dos "sentimentos e virtudes que o amor materno concorre para despertar e desenvolver no coração humano, contribuindo para seu aperfeiçoamento no sentido da bondade e da solidariedade humana".

Origem veio dos Estados Unidos

O modelo brasileiro foi inspirado na tradição criada nos Estados Unidos no fim do século 19. A idealizadora do Dia das Mães foi a norte-americana Anna Maria Jarvis, que passou a defender a criação de uma data nacional em homenagem às mães após a morte da própria mãe, em 1905.

A mãe de Jarvis, conhecida pelo trabalho comunitário e religioso que realizava na Virgínia Ocidental, era considerada uma figura de forte atuação social. A mobilização da filha ganhou repercussão nacional e levou o então presidente americano Woodrow Wilson a oficializar o segundo domingo de maio como o Dia das Mães nos Estados Unidos.

Segundo pesquisadores, mesmo sem redes sociais ou meios digitais, a campanha alcançou grande popularidade no país e ajudou a consolidar o modelo posteriormente adotado em outras nações, incluindo o Brasil.

Brasil já tinha homenagens antes da oficialização

Antes do decreto de Vargas, o país já tinha celebrações ligadas à maternidade, principalmente em ambientes religiosos. Igrejas cristãs promoviam homenagens associadas ao mês de maio, tradicionalmente ligado à figura de Maria, mãe de Jesus.

Há registros de comemorações dedicadas ao Dia das Mães no Rio Grande do Sul ainda em 1918, organizadas pela Associação Cristã de Moços. A Igreja Católica incorporou oficialmente a tradição em 1947, por iniciativa do cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Jaime de Barros Câmara.

Regime militar reforçou o movimento

Embora a data tenha sido oficializada nos anos 1930, pesquisadores apontam que sua consolidação cultural ocorreu durante o regime militar, entre 1964 e 1985.

Naquele período, houve forte valorização da estrutura familiar e da figura da mãe como símbolo de dedicação aos filhos e ao lar. O perfil da maternidade passou a ocupar espaço frequente em campanhas, concursos e revistas da época.

Especialistas também apontam que a oficialização do Dia das Mães ocorreu em um contexto de maior valorização da participação feminina na sociedade brasileira, período marcado pelo avanço de direitos políticos das mulheres, incluindo o voto.

Data virou potência para o varejo

Com o passar das décadas, o caráter afetivo da celebração impulsionou também seu apelo comercial. O Dia das Mães se transformou na segunda data mais importante do varejo brasileiro, atrás apenas do Natal.

O desempenho é impulsionado principalmente por segmentos ligados a presentes pessoais, moda, perfumaria, eletrônicos e flores.

Especialistas do setor avaliam que a Black Friday passou a disputar espaço em algumas categorias de consumo nos últimos anos, mas o Dia das Mães segue como a principal data comercial do primeiro semestre para o varejo brasileiro.

Data varia ao redor do mundo

Embora o segundo domingo de maio seja adotado por países como Brasil, Estados Unidos, Japão, Itália e Austrália, a celebração não ocorre na mesma data em todo o mundo.

Portugal, Espanha e Angola comemoram no primeiro domingo de maio. Na França e na Suécia, a homenagem acontece no último domingo do mês. Já a Argentina celebra o Dia das Mães no terceiro domingo de outubro.

Há também países que adotam datas fixas. A Bolívia celebra em 27 de maio, enquanto Egito, Síria e outros países árabes dedicam o 21 de março à homenagem às mães.