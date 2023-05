Queen pode se tornar a banda com catálogo mais caro do mundo; veja valor

Feito inédito na história da música, o Queen pode se tornar a banda com repertório mais caro do mundo. Isso porque a Universal Music Group está mais que disposta a pagar US$ 1 bilhão (cerca de 5 bilhões) pelo catálogo do grupo de Freddie Mercury.

Segundo fonte da CNN, familiarizada com ambos os estúdios, as discussões entre a Universal e a Disney Music Group (detentora do catálogo) já estão bem encaminhadas para a aquisição. O valor pode até passar dos US$ 1 bilhão e deve ser fechado em no máximo um mês.

Artistas mais caros do mundo

Até o momento, de acordo com a Revista Times, o catálogo mais caro já vendido foi o de Bruce Springsteen, que custou um total de cerca de US$ 500 milhões. A aquisição foi feita pela Sony Music Entertainment, vendido pelo próprio artista, em dezembro de 2021.

Depois dele, o segundo artista com os direitos mais caros foi David Bowie, que teve seu catálogo adquirido pela Warner Music por cerca de US$ 250 milhões. Justin Bieber aparece em terceiro lugar: o cantor vendeu seus direitos musicais por US$ 200 milhões à Hipgnosis Songs Capital, em janeiro deste ano.

Se o acordo entre a Disney e a Universal foi confirmado, o Queen fará história no cenário da música, com um valor estratosférico.

Legado do Queen e recordes mundiais

O valor negociado diz muito sobre a popularidade e grandiosidade da banda - que se tornou ainda mais influente após o lançamento do filme "Bohemian Rhapsody". No entanto, mesmo antes do longa-metragem, a banda já era conhecida por marcar a história da música.

Para se ter ideia, o álbum "Greatest Hits" teve nada mais nada menos que sete milhões de vendas somente no no Reino Unido. Só a música "Bohemian Rhapsody", 40 anos depois de seu lançamento, ganhou um certificado de diamante da Recording Industry Association of America (RIAA) após passar dos 10 milhões em vendas (e assinaturas no streaming) nos Estados Unidos.