Ele largou a escola aos 16 anos, vendeu sua fintech e agora tenta superar Elon Musk

O senso comum dita que, para liderar a próxima fronteira da corrida aeroespacial e da física moderna, é preciso ter um doutorado ou um orçamento estatal multibilionário.

Richard Dinan, fundador e CEO da Pulsar Fusion, não tem nenhum dos dois. Ele abandonou a escola regular aos 16 anos e passou as duas décadas seguintes fundando e gerindo uma série de negócios de consumo até vender sua fintech de cartões de crédito no Reino Unido.

Foi com o capital gerado por esse exit que ele decidiu investir no desafio mais complexo da atualidade: ser a primeira empresa do mundo a realizar a fusão nuclear no espaço, com meta estipulada para antes de 2030.

O que diferencia a Pulsar Fusion de gigantes consolidados como a SpaceX de Elon Musk, a Blue Origin de Jeff Bezos ou a própria NASA não é uma descoberta científica isolada, mas sim uma mentalidade puramente empreendedora aplicada à engenharia.

Dinan não pensa como um cientista; ele pensa como um estrategista de negócios. "Sua abordagem é menos sobre ciência espacial e mais uma aula magistral de pensamento de negócios aplicável a qualquer operação", aponta Steve Sensing, presidente da Ryder System, que recentemente entrevistou o executivo.

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Como ele começou?

A abordagem convencional da indústria para comercializar a fusão nuclear — o processo que alimenta as estrelas e promete energia limpa e ilimitada — envolve investimentos colossais de infraestrutura. A cartilha tradicional exige a captação de pelo menos US$ 600 milhões para construir uma usina protótipo na Terra, seguida por um ciclo de desenvolvimento e validação que consome cerca de duas décadas antes de gerar o primeiro centavo de receita operável.

Dinan analisou esse cronograma sob a ótica financeira e percebeu uma ineficiência crítica. Se o objetivo central da fusão é gerar e estabilizar o plasma a temperaturas extremas, a aplicação comercial imediata não precisaria ser uma complexa usina de distribuição de energia elétrica conectada à rede tradicional. O ativo poderia ser miniaturizado e transformado em um motor de foguete — criando a fusão nuclear como propulsão espacial direta.

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