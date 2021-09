Loja do Queen abre em Londres para marcar cinco décadas da banda

De camisetas a guitarras autografadas por Brian May, suvenires do Queen estão à venda em uma nova loja temporária da rua Carnaby de Londres que comemora as cinco décadas da música da banda de rock.

"Queen The Greatest", que abre na terça-feira, apresentará temas ligados aos roqueiros até janeiro.

Disponíveis na loja, criada com a empresa de merchandise e gerenciamento de marca Bravado da Universal Music Group, estarão agasalhos com capuz, canecas e quebra-cabeças do Queen, entre outros itens.

"(O Queen) começou em 1971 e ainda está fazendo turnês e ativo até hoje, então queríamos ter certeza de que não deixaríamos este momento passar sem fazer alguma comemoração disso em um espaço físico", disse Keith Taperell, vice-presidente de varejo e vendas da Bravado, à Reuters.

A loja se divide em áreas, começando com os anos 1970 e um ambiente semelhante a um brechó, um lembrete de quando o vocalista Freddie Mercury e o baterista Roger Taylor tinham uma barraca no mercado londrino de Kensington.

A seção dos anos 1980 marca os eventos ao vivo e turnês da banda, uma área de gravação representa os anos 1990 e um estande de DVDs de apresentações do Queen é para os nascidos na década seguinte.

A renda de uma camiseta especial de Freddie Mercury irá para o Mercury Phoenix Trust, uma instituição de caridade para pessoas com Aids fundada em maio por May, Taylor e o empresário da banda, Jim Beach, em homenagem ao cantor.

Freddie morreu de pneumonia decorrente da Aids em 1991.