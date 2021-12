Bruce Springsteen vende catálogo à Sony por US$500 milhões

Ganhador de vários prêmios Grammy, Bruce Springsteen vendeu as gravações originais e os direitos de publicação de suas canções à Sony Music por meio de um acordo de cerca de 500 milhões de dólares, noticiou a publicação de entretenimento Billboard na quarta-feira citando fontes.

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

A venda dará à Sony a propriedade do catálogo inteiro da lenda do rock, inclusive os discos "Born In The U.S.A" e "The River", segundo a Billboard.

Trata-se do mais recente de uma série de acordos de compra de catálogo do último ano, que inclui as músicas de David Bowie, Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks, Neil Young e Carole Bayer Sager.

A Warner Music adquiriu os direitos mundiais do catálogo de Bowie em setembro e Dylan vendeu seu catálogo passado de mais de 600 canções em dezembro do ano passado à Universal Music Group por um preço avaliado por muitos em 300 milhões de dólares.

A Columbia Records, que é parte da Sony e com a qual Springsteen gravou suas músicas, não respondeu de imediato a um pedido de comentário. Não foi possível contatar representantes de Springsteen.