Tina Turner deixou herança de US$ 300 milhões; veja quem ficará com o dinheiro

A cantora Tina Turner, ícone do rock nos Estados Unidos, morreu na última quarta-feira, 24, aos 83 anos. Além de todo o legado, ela deixa uma fortuna de cerca de US$ 300 milhões, de acordo com o programa americano "TPMP".

Em entrevista ao programa, a nora da cantora, Afida Turner, revelou que a fortuna estava dividida na Suíça e no Sul da França.

A cantora está na lista de artistas que se reergueram dentro de histórias trágicas. Vítima de abuso e violência doméstica, Tina perdeu todo seu patrimônio na década de 1980 no divórcio com o ex-marido, Ike Turner, em troca da possibilidade de manter o sobrenome. Na época, morou com uma amiga e passou um bom tempo apenas na abertura de outros grandes artistas, como os Bee Gees.

Quem ficará com a fortuna de Tina Turner?

Segundo ela, quase metade do dinheiro (47%) irá para o agora viúvo de Tina Turner, Erwin Bach. O restante será dividido entre Ike Turner Jr. e Michael Turner.

Ao longo da vida, Tina Turner teve quatro filhos, sendo dois biológicos, Craig e Ronnie, e dois enteados, Ike Turner Jr. e Michael Turner — adotados após a parte da ex-esposa de Ike Turner, Lorraine Taylor — que receberão a herança da cantora.

No programa "TPMP", o apresentador Gilles Verdez destacou que o destino do patrimônio da cantora segue a lei suíça. Outras pessoas que não o centro familiar (marido e filhos) poderão receber algo somente se estiverem mencionadas no testamento de Tina Turner.

No entanto, conforme relatou a nora Afida, Tina nunca adotou os filhos de Ike legalmente. "Os únicos de 'sangue', como se diz, os descendentes de Tina Turner, seriam Craig e Ronnie", detalhou.

Morte dos filhos de Tina Turner

Antes de morrer, Tina Turner perdeu ambos os filhos. Craig, filho do saxofonista Raymond Hill, morreu de um aparente suicídio em 2018. Ele tinha 55 anos.

Em 2022, o segundo filho biológico da artista foi vítima de um câncer fatal.