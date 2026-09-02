Que horas sai o novo trailer da série de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal'?

Setembro é um mês especial para os fãs da franquia de "Harry Potter" e marca o retorno dos estudantes a Hogwarts nos livros. O período é utilizado pelos fãs como um momento de celebração do seu amor à história e aos personagens.

A HBO aproveitou para divulgar que um novo trailer de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", primeira temporada da nova série que reconta a saga, será divulgado hoje, 2. O primeiro episódio tem estreia marcada para o dia 25 de dezembro. A entrega da série será feita de forma semanal, com um novo capítulo por semana.

Quando sai o trailer de 'Harry Potter'?

Apesar de não haver um horário confirmado pela HBO Max para a divulgação do trailer, os fãs especulam que a produção deve ser lançada às 15h (horário de Brasília), equivalente às 19h no fuso horário de Londres. Na última terça-feira, 1º, o teaser de divulgação foi lançado no mesmo horário.

O que esperar do novo trailer?

De acordo com o comunicado oficial da HBO sobre o trailer, essa será a chance dos fãs entrarem em campo ao lado de Harry e da equipe de quidditch da Grifinória.

É esperado que o vídeo tenha narração de Lee Jordan, personagem dos livros que tradicionalmente narra as partidas do esporte mágico.

Confira o vídeo de anúncio do teaser: