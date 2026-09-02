Que horas sai o novo trailer da série de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal'?

Harry Potter: novo trailer irá mostrar expansão do mundo mágico na série em relação aos filmes. (Reprodução/HBO)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11h45.
Setembro é um mês especial para os fãs da franquia de "Harry Potter" e marca o retorno dos estudantes a Hogwarts nos livros. O período é utilizado pelos fãs como um momento de celebração do seu amor à história e aos personagens.
A HBO aproveitou para divulgar que um novo trailer de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", primeira temporada da nova série que reconta a saga, será divulgado hoje, 2. O primeiro episódio tem estreia marcada para o dia 25 de dezembro. A entrega da série será feita de forma semanal, com um novo capítulo por semana.
Apesar de não haver um horário confirmado pela HBO Max para a divulgação do trailer, os fãs especulam que a produção deve ser lançada às 15h (horário de Brasília), equivalente às 19h no fuso horário de Londres. Na última terça-feira, 1º, o teaser de divulgação foi lançado no mesmo horário.
De acordo com o comunicado oficial da HBO sobre o trailer, essa será a chance dos fãs entrarem em campo ao lado de Harry e da equipe de quidditch da Grifinória.
É esperado que o vídeo tenha narração de Lee Jordan, personagem dos livros que tradicionalmente narra as partidas do esporte mágico.
🚨 TEASER do trailer da série de HARRY POTTER, que sai amanhã! ✨😍❤️ pic.twitter.com/0H5kyVY7UO
— Hogwartiano (@oHogwartiano) September 1, 2026