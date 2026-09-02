Quaest: Lula tem 42% e Flávio Bolsonaro, 41%, no 2º turno

O resultado de um possível segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) está indefinido, segundo o primeiro levantamento do Instituto Quaest depois de todas as entrevistas com os candidatos à Presidência da República no Jornal Nacional, divulgado nesta quarta-feira, 2.

Lula registra 42% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 41%, um empate técnico dentro da margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Em comparação com o levantamento anterior da Quaest, publicado em 14 de agosto, os candidatos registraram uma leve oscilação. O presidente tinha 43% e o senador, 40%. Em ambos os resultados os votos brancos e nulos somam 13%, enquanto 4% estão indecisos.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 42%

Flávio Bolsonaro: 41%

Branco/nulo: 13%

Indecisos: 4%

De acordo com a análise do segundo turno, dos eleitores que se declaram independentes, ou seja, não polarizados, 32% preferem Flávio Bolsonaro, 29% preferem Lula e 30% escolhem anular o voto. Por outro lado, 9% se dizem indecisos, dando margem para os candidatos trabalharem com este grupo.

Cenários alternativos

A pesquisa também testou o desempenho de Lula contra nomes da chamada terceira via em segundo turno.

Contra Augusto Cury (Avante), que vem crescendo nas pesquisas de primeiro turno, Lula registra 40% contra 34% do candidato. O total de votos brancos e nulos chega a 21%, e 5% se dizem indecisos.

Lula x Augusto Cury

Lula: 40%

Augusto Cury: 34%

Branco/nulo: 21%

Indecisos: 5%

Contra Ronaldo Caiado (PSD), a vantagem do presidente é ligeiramente menor. O petista registra 42% e o ex-governador de Goiás, 37%. Votos brancos e nulos somam 17%, e 4% não sabem.

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 42%

Ronaldo Caiado: 37%

Branco/nulo: 17%

Indecisos: 4%

Contra Renan Santos (Missão), que despontava como o candidato alternativo que mais crescia, mas sofreu uma desaceleração nas últimas semanas, Lula vence com 43% a 36%. Como no cenário anterior, 17% dos eleitores votariam branco ou nulo, e 4% não sabem.

Lula x Renan Santos

Lula: 43%

Renan Santos: 36%

Branco/nulo: 17%

Indecisos: 4%

Por fim, a pesquisa considerou um cenário de Lula contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). A distância entre os candidatos é de 10 pontos percentuais, com 44% para o presidente e 33% para o candidato do Novo. Brancos e nulos chegam a 19%, e 4% se dizem indecisos.

Lula x Romeu Zema

Lula: 44%

Romeu Zema: 33%

Branco/nulo: 19%

Indecisos: 4%

Avaliação de governo

Na avaliação do Executivo, 45% dos eleitores aprovam o governo Lula, mas 48% desaprovam. Segundo o CEO da Quaest, Felipe Nunes, um presidente dificilmente se reelege com saldo negativo de aprovação, acendendo um alerta da campanha petista na reta final antes do primeiro turno.

Segundo a série histórica da pesquisa, a desaprovação vem se mantendo estável, mas a aprovação caiu nos últimos dois levantamentos. Em julho estava em 48% e em agosto, 46%.

Na questão qualitativa, 37% dos respondentes avaliam a gestão como negativa, 35% como positiva e 25% como regular.

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores de 16 anos ou mais em todo o país, entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07065/2026.