'Harry Potter': novo trailer da série da HBO será lançado amanhã; veja o teaser

Harry Potter: série da HBO terá novo trailer amanhã; confira o teaser (Reprodução/Redes Sociais)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 15h43.
A HBO anunciou nesta terça-feira, 1º, que um novo trailer da série de "Harry Potter" será divulgado na quarta-feira, 2. O anúncio vem em meio às celebrações do dia primeiro de setembro, data que marca o retorno dos alunos a escola de magia e bruxaria de Hogwarts nos livros.
Um pequeno teaser anunciando o trailer foi revelado durante a programação de comemoração desta terça-feira e traz cenas dos principais personagens.
A primeira temporada da série será oficialmente chamada de "Harry Potter e a Pedra Filosofal".
A versão da HBO de "Harry Potter" terá o seu primeiro episódio lançado no dia 25 de dezembro.
Os produtores disseram que a série trará mais detalhes do universo mágico dos livros para os espectadores. Afinal, cada livro será adaptado ao longo de uma temporada completa.
O novo trailer da série HARRY POTTER e a Pedra Filosofal da HBO não será divulgado hoje durante a #BacktoHogwarts 2026, mas apenas amanhã. pic.twitter.com/XyNvzOcMIF
— Acervo do Potter (@acervodopotter) September 1, 2026
Sim, "Harry Potter" terá segunda temporada. Meses antes da estreia da primeira temporada, a HBO revelou que o segundo livro da franquia também será adaptado para o streaming.
As gravações da segunda temporada estão previstas para o segundo semestre deste ano, com o objetivo de reduzir o intervalo entre os lançamentos. A decisão também considera o acompanhamento da idade do elenco principal.
O plano é que, no total, existam sete temporadas, cada uma seguindo a história de um livro da série.
O trio principal será interpretado por novos atores:
O elenco também inclui:
Outros nomes completam a produção, incluindo personagens do universo escolar de Hogwarts.