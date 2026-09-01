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'Harry Potter': novo trailer da série da HBO será lançado amanhã; veja o teaser

Anúncio foi feito nesta terça-feira durante as comemorações do 'Back to Hogwarts'; primeiro episódio da série chega ao streaming em 25 de dezembro

Harry Potter: série da HBO terá novo trailer amanhã; confira o teaser (Reprodução/Redes Sociais)

Harry Potter: série da HBO terá novo trailer amanhã; confira o teaser (Reprodução/Redes Sociais)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 15h43.

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A HBO anunciou nesta terça-feira, 1º, que um novo trailer da série de "Harry Potter" será divulgado na quarta-feira, 2. O anúncio vem em meio às celebrações do dia primeiro de setembro, data que marca o retorno dos alunos a escola de magia e bruxaria de Hogwarts nos livros.

Um pequeno teaser anunciando o trailer foi revelado durante a programação de comemoração desta terça-feira e traz cenas dos principais personagens.

A primeira temporada da série será oficialmente chamada de "Harry Potter e a Pedra Filosofal".

Quando estreia a série de ‘Harry Potter’?

A versão da HBO de "Harry Potter" terá o seu primeiro episódio lançado no dia 25 de dezembro.

O que esperar de ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’?

Os produtores disseram que a série trará mais detalhes do universo mágico dos livros para os espectadores. Afinal, cada livro será adaptado ao longo de uma temporada completa.

Confira o novo teaser

‘Harry Potter’ terá segunda temporada?

Sim, "Harry Potter" terá segunda temporada. Meses antes da estreia da primeira temporada, a HBO revelou que o segundo livro da franquia também será adaptado para o streaming.

As gravações da segunda temporada estão previstas para o segundo semestre deste ano, com o objetivo de reduzir o intervalo entre os lançamentos. A decisão também considera o acompanhamento da idade do elenco principal.

O plano é que, no total, existam sete temporadas, cada uma seguindo a história de um livro da série.

Relembre o elenco da nova série de 'Harry Potter'

O trio principal será interpretado por novos atores:

  • Dominic McLaughlin (Harry Potter)
  • Arabella Stanton (Hermione Granger)
  • Alastair Stout (Ron Weasley)

O elenco também inclui:

  • John Lithgow (Dumbledore)
  • Janet McTeer (McGonagall)
  • Paapa Essiedu (Snape)
  • Nick Frost (Hagrid)

Outros nomes completam a produção, incluindo personagens do universo escolar de Hogwarts.

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