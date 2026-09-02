Leilão do Santander tem imóvel residencial a partir de R$ 43 mil; desconto chega a 82%

O Santander abriu um novo leilão com 198 imóveis residenciais e descontos que chegam a 82% sobre o lance inicial. O pregão é conduzido pela plataforma SOLD, vai ser realizado de forma totalmente online e os lances serão aceitos até a próxima terça-feira, 8 de setembro.

Estão disponíveis casas, apartamentos e terrenos, com valores entre R$ 43,2 mil e R$ 2,6 milhões. O pagamento pode ser financiado em até 420 parcelas, e há possibilidade de uso do FGTS conforme as condições do edital. Em agosto, outro leilão do banco chegou a 93% de desconto sobre o valor de avaliação.

São Paulo concentra as ofertas

São Paulo reúne a maior parte dos lotes, com 40 imóveis. Em Araraquara, um apartamento de 46 metros quadrados tem lance inicial de R$ 78,4 mil, deságio de 40%. Em Indaiatuba, um apartamento de 55 metros quadrados parte de R$ 157,1 mil, 49% abaixo do valor de avaliação. Em Barueri, um apartamento de 51 metros quadrados tem lance mínimo de R$ 309 mil, com desconto de 25%. Em Vargem Grande Paulista, uma casa de 525 metros quadrados está disponível a partir de R$ 662 mil, 22% abaixo da avaliação.

Rio de Janeiro vem em segundo

O Rio de Janeiro aparece na sequência, com 21 imóveis. Na capital, uma casa de 300 metros quadrados tem lance inicial de R$ 568,8 mil, deságio de 48%, e outra, de 85 metros quadrados, parte de R$ 227 mil, com 20% de desconto. Em Niterói, um apartamento de 194 metros quadrados recebe ofertas a partir de R$ 522 mil, 26% abaixo da avaliação. Em Maricá, uma casa de 301 metros quadrados tem lance inicial de R$ 1,2 milhão, deságio de 32%.

Bahia e Goiás completam os destaques

Na Bahia, uma casa de 84 metros quadrados em Salvador é anunciada por R$ 126,4 mil, deságio de 49%. Em Camaçari, uma casa de 60 metros quadrados sai por R$ 75 mil, 35% abaixo do valor de mercado. Em Goiás, uma casa de 250 metros quadrados em Caldas Novas parte de R$ 247,9 mil, com deságio de 5%, enquanto em Luziânia um apartamento de 60 metros quadrados tem lance inicial de R$ 141,3 mil, desconto de 10%.

Além desses estados, o leilão reúne imóveis em Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Recentemente, o banco também levou a leilão mais de 200 imóveis com financiamento de até 35 anos e, em parceria com a Zuk, outros 190 imóveis com até 79% de desconto.

Como participar

Para dar lances, é preciso criar uma conta na plataforma Superbid Exchange e consultar as informações completas antes de participar. Depois de habilitado, o usuário pode escolher os lotes e enviar as ofertas.