Stanley e Post Malone lançam coleção exclusiva de garrafas; veja preços e data de lançamento

A Stanley 1913 e Post Malone anunciaram uma parceria global para o lançamento de uma coleção limitada. O objetivo da colaboração, segundo a empresa, "é oferecer itens com um design inspirado no estilo do cantor", com destaque para a camuflagem MultiCam® e a cor "Post Malone Red".

O lançamento da coleção será no dia 23 de junho no Brasil, uma semana após o início das vendas nos Estados Unidos. A coleção inclui os seguintes produtos:

Copo Quencher Post Malone (1,18L) – R$ 429,00

Copo Quencher com Cinto Country Post Malone – R$ 559,00

Copo Térmico de Cerveja Post Malone (473ml) – R$ 199,00

Flask Post Malone (237ml) – R$ 219,00

Lancheira (9,5L) com Legendary Classic Bottle Post Malone (946ml) – R$ 690,00

Os itens estarão disponíveis em quantidade limitada, e a coleção também será vendida durante a turnê de Post Malone, com produtos exclusivos para os shows.