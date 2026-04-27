Madonna e Sabrina Carpenter lançam música nesta semana; veja o que já sabemos

As cantoras Madonna e Sabrina Carpenter anunciaram o lançamento oficial de sua colaboração apresentada no Coachella. A faixa, intitulada “Bring Your Love”, chega às plataformas nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), segundo publicação conjunta das artistas no Instagram.

A música foi apresentada pela primeira vez durante o segundo fim de semana do festival, quando Madonna fez uma participação surpresa no show de Sabrina Carpenter. Na ocasião, as duas dividiram o palco enquanto Madonna também interpretou clássicos como “Vogue” e “Like a Prayer”.

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Durante a apresentação, Madonna relembrou sua história com o festival. “Há 20 anos, eu me apresentei no Coachella”, disse. “Era na tenda de dança e foi a primeira vez que apresentei ‘Confessions on a Dance Floor Pt. 1’ nos Estados Unidos, e foi uma emoção enorme para mim. Então você pode imaginar o quanto é emocionante estar de volta 20 anos depois, com as mesmas botas, o mesmo corset, a jaqueta que eu usei antes, uma jaqueta Gucci. É um momento de ciclo completo, sabe? Muito significativo para mim.”

A faixa “Bring Your Love” é apontada como possível integrante de “Confessions II”, próximo álbum de Madonna previsto para julho e sequência do disco de 2005, “Confessions on a Dance Floor”.

O anúncio do lançamento ocorre após outra aparição surpresa da cantora no clube The Abbey, em West Hollywood, no sábado. No local, Madonna se apresentou enquanto a influenciadora Addison Rae animava o público ao lado da cabine do DJ.