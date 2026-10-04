Onde Ciro e Elmano são mais fortes no Ceará e quais regiões pesam na eleição

RESUMO ＋ A disputa pelo Governo do Ceará chegou à reta final com Ciro Gomes (PSDB) e Elmano de Freitas (PT) tecnicamente empatados tanto na Região Metropolitana de Fortaleza quanto no interior, segundo o Datafolha citado na matéria. O levantamento mostra Ciro com 45% e Elmano com 43% na região metropolitana; no interior, os percentuais são de 44% e 43%, respectivamente. Pesquisas com recortes territoriais mais detalhados, porém, apontam diferenças entre áreas do estado, enquanto as campanhas intensificam a mobilização de aliados e lideranças municipais.

De Fortaleza, Ceará — A reta final da eleição para o Governo do Ceará desmontou uma divisão que parecia mais clara no início da campanha. A disputa já não pode ser resumida a uma fortaleza mais favorável ao ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) e um interior mais inclinado ao governador Elmano de Freitas (PT).

Nos dois grandes recortes territoriais, os candidatos chegaram aos últimos dias tecnicamente empatados, enquanto pesquisas mais detalhadas mostram diferenças relevantes quando o interior é dividido entre Zona Norte, Cariri, Centro-Sul e sertões.

Na pesquisa Datafolha do dia 25, Ciro aparece com 45% das intenções de voto na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), incluindo a capital, enquanto Elmano soma 43%. No interior, a distância é ainda menor, com 44% para Ciro e 43% para Elmano.

A margem de erro específica dos dois recortes é de quatro pontos percentuais, o que configura empate técnico tanto na Região Metropolitana quanto no interior, segundo o levantamento encomendado pelo jornal O Povo, que ouviu 1.204 eleitores em 59 municípios entre os dias 22 e 24 de setembro.

A aproximação foi mais acentuada na RMF. Já que, na rodada anterior do Datafolha, Ciro tinha 50% nesse território e Elmano, 36%. Uma semana depois, o tucano recuou cinco pontos e o petista avançou sete. No interior, onde a disputa já estava mais apertada, Ciro passou de 45% para 44% e Elmano, de 42% para 43%.

O interior não funciona como um único bloco eleitoral

O recorte mais amplo do Datafolha esconde diferenças que aparecem quando o território cearense é dividido em áreas menores. A pesquisa Atlas/Focus, realizada entre 15 e 20 de setembro, separa a amostra entre capital, Região Intermediária de Fortaleza, Sobral e um conjunto formado por Juazeiro do Norte e Crateús.

O levantamento ouviu 1.815 eleitores e teve margem de erro de dois pontos percentuais para a amostra total. Na capital, Ciro aparecia com 54,6%, enquanto Elmano tinha 39,3% no 1º turno. Na Região Intermediária de Fortaleza, os percentuais eram de 49,5% para Ciro e 46,4% para Elmano.

Quando a pesquisa avançava para outros pontos do estado, o cenário se invertia. No recorte identificado pela Atlas como Sobral, Elmano aparecia numericamente com 53,1% e Ciro com 45,8%. No agrupamento que reúne Juazeiro do Norte e Crateús, o petista registrava 57% e o tucano, 41,5%.

Equilíbrio entre os candidatos em Fortaleza e no interior

Entretanto, o cientista político e diretor do Instituto Opnus de Pesquisa, Pedro Barbosa, reforça que os números das pesquisas mostram uma distribuição praticamente igual entre Região Metropolitana e interior, sendo mais importante observar onde ainda existe espaço para mudança do que identificar os territórios de cada candidato.

"Para isso, cada campanha precisa analisar dados que vão além da intenção de voto para governador, como avaliação do governo, força dos apoiadores locais, intenção de voto para presidente, posicionamento político dos eleitores e histórico de votação em cada município", diz.

Barbosa avalia que Ciro tende a apresentar desempenho acima da média no Norte do estado, especialmente na área de influência de Sobral, seu principal berço político, a 230 quilômetros de Fortaleza.

Elmano, segundo ele, tende a encontrar maior força em áreas nas quais o grupo governista apresentou desempenho eleitoral mais robusto nos últimos ciclos, como Cariri, Centro-Sul e sertões.

Fortaleza pesa, mas diferença entre campanhas diminui

O peso de Fortaleza permanece alto, com 1.790.489 eleitores, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) no dia 30. No estado inteiro, 6.998.494 pessoas estão aptas a votar nas eleições deste ano.

Para o cientista político Emanuel Freitas, há comportamentos distintos dentro da própria Região Metropolitana. Enquanto identifica espaço para a oposição em Fortaleza, cita Maracanaú como um polo de força do grupo de Elmano.

O governador realizou um ato com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas ruas da capital no dia 29. A sua campanha disse que irá focar tanto em Fortaleza quanto no interior.

Candidato a vice-governador na chapa de Ciro e ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União) detalha que a divisão de tarefas nessa etapa da campanha prevê sua maior permanência na Região Metropolitana, enquanto Ciro amplia as viagens pelo interior.

A força dos prefeitos entra no cálculo das duas campanhas

O mapa eleitoral do interior também passa pela estrutura política existente em cada município. No campo de Elmano, a campanha aposta na quantidade de prefeitos aliados. Chagas Vieira, coordenador da campanha do governador e ex-secretário-chefe da Casa Civil, afirma que o grupo conta com apoio de 178 dos 184 prefeitos cearenses.

Chagas diz que, justamente por essa rede, a campanha não estabeleceu uma região exclusiva para concentrar os últimos esforços. "Eu não diria a você que a gente vai ter um foco especial em A, B ou C", afirma, ao detalhar que as atividades estavam distribuídas pelo estado.

A campanha de Ciro reconhece uma presença menor entre os chefes municipais, mas sustenta que o apoio local não se resume aos prefeitos. Os municípios de Juazeiro do Norte, Iguatu, Massapê, Acarape, Redenção e Parambu apoiam o tucano.

A campanha destaca o tamanho de Juazeiro, pois o município, sozinho, possui 199.570 eleitores, de acordo com o TRE-CE.

Roberto Cláudio afirmou que, em municípios administrados por aliados de Elmano, a oposição local e integrantes das próprias bases municipais, como vice-prefeitos e vereadores, aderiram à candidatura de Ciro. "Desde o começo da campanha do Ciro, a gente só tem agregado apoios", afirma.