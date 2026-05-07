Que horas estreiam os novos episódios de 'Hacks' na HBO Max hoje?

A quinta temporada da série de sucesso foi lançada no início de abril; o episódio final será exibido no dia 28 de maio

Hannah Einbinder e Jean Smart: atrizes interpretam Ava e Deborah Vance, respectivamente, em 'Hacks'

Carolina Ingizza
Publicado em 7 de maio de 2026 às 04h01.

"Hacks" entrou em sua reta final na HBO Max com a quinta temporada, lançada no início de abril. Nesta quinta-feira, 6, o serviço de streaming faz o lançamento duplo dos episódios 6 e 7.

Com cinco episódios já disponíveis, a trama avança com Deborah Vance (Jean Smart) e Ava (Hannah Einbinder) de volta a Las Vegas, tentando consolidar o legado da comediante após notícias equivocadas sobre sua morte.

Nos capítulos mais recentes, a dupla retoma o controle da narrativa em meio a novos desafios na carreira e na imagem pública de Deborah, incluindo a preparação para uma apresentação no Madison Square Garden.

O último episódio da série será lançado no dia 28 de maio.

Que horas saem os episódios 6 e 7 da 5ª temporada de 'Hacks'?

Os episódios 6 e 7 da quinta temporada de "Hacks" serão lançados simultaneamente nesta quinta-feira, 7 de maio, na HBO e na HBO Max, às 22h (horário de Brasília).

Calendário de lançamentos de 'Hacks'

  • Episódio 1: 9 de abril de 2026
  • Episódio 2: 16 de abril de 2026
  • Episódio 3: 23 de abril de 2026
  • Episódio 4 e 5: 30 de abril de 2026 (lançamento duplo)
  • Episódio 6 e 7: 7 de maio de 2026 (lançamento duplo)
  • Episódio 8: 14 de maio de 2026
  • Episódio 9: 21 de maio de 2026
  • Episódio 10 (Final): 28 de maio de 2026

Sucesso da HBO Max

Desde a estreia, em 2021, "Hacks" se consolidou como uma das comédias mais premiadas da HBO Max, acumulando 62 indicações ao Emmy e 12 vitórias.

Jean Smart venceu quatro vezes o prêmio de melhor atriz em comédia — uma por cada temporada lançada até agora.

Hannah Einbinder venceu o Emmy de melhor atriz coadjuvante em comédia em 2025 pelo papel de Ava Daniels, após ter sido indicada em 2021, 2022 e 2024.

Entre os prêmios de elenco convidado, Laurie Metcalf levou a estatueta em 2022, e Julianne Nicholson venceu em 2025.

A série também venceu o Emmy de melhor comédia em 2024.

Ao todo, "Hacks" chegará ao fim com 47 episódios distribuídos ao longo de cinco temporadas.

Elenco e produção

O elenco regular retorna com Jean Smart (Deborah Vance), Hannah Einbinder (Ava Daniels), Paul W. Downs (Jimmy LuSaque Jr.), Megan Stalter (Kayla Schaeffer), Carl Clemons-Hopkins (Marcus), Mark Indelicato (Damien) e Rose Abdoo (Josefina).

Entre os convidados, estão Robby Hoffman (Randi), Kaitlin Olson (Vance Jr.), Jane Adams (Nina Daniels), Christopher McDonald (Marty Ghilain), Helen Hunt (Winnie Landell), Lauren Weedman (Jo Pezzimenti), Johnny Sibilly (Wilson), Dan Bucatinsky (Rob), Poppy Liu (Kiki), Luenell (Miss Loretta), Angela Elayne Gibbs (Robin), Joe Mande (Ray), Lorenza Izzo (Ruby), Jefferson Mays (TL Gurley), Michaela Watkins (Stacey), Ming-Na Wen (Janet Stone) e Julianne Nicholson (Dance Mom/Mary Alice).

A série é criada e comandada por Paul W. Downs, Lucia Aniello e Jen Statsky. A produção é da Universal Television.

