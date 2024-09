Emmy 2024: veja onde assistir aos principais vencedores da premiação

A cerimônia do Emmy Awards 2024 aconteceu na noite deste domingo, 15, em Los Angeles, homenageando as melhores produções de televisão e streaming lançadas ao longo do ano.

O principal destaque da noite foi Xógum: A Gloriosa Saga do Japão, que brilhou nas categorias de drama, conquistando 18 prêmios no total. Com essa performance, a produção se tornou a maior vencedora de uma única edição na história do Emmy Awards.

A segunda temporada de O Urso acumulou vários prêmios nas categorias de comédia, enquanto Bebê Rena saiu vitoriosa entre as minisséries, consolidando-se como uma das grandes favoritas da noite.

Confira a seguir onde assistir às séries premiadas pelo Emmy 2024: