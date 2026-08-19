Criptomoeda Hyperliquid dispara 20% após Trump falar em 'trazer o projeto aos EUA'

A criptomoeda hyperliquid dispara 20% nesta quarta-feira, 19, depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que a Comissão de Negociação de Futuros e Commodities (CFTC, na sigla em inglês) está trabalhando para trazer o projeto aos EUA.

O token HYPE é a criptomoeda emitida pela Hyperliquid, uma bolsa descentralizada de negociação de futuros perpétuos que vão do bitcoin ao petróleo. Trump disse que o presidente da CFTC, Mike Selig, está trabalhando para trazer a Hyperliquid para os EUA de maneira que opere em conformidade com a regulamentação de criptoativos do país e legal.

Trump falou durante reunião com grandes nomes do setor cripto norte-americano, como Brian Armstrong, CEO da corretora Coinbase, Brad Garlinghouse, CEO da empresa de infraesrutura blockchain Ripple e Vlad Tenev, CEO da corretora Robinhood.

A criptomoeda hyperliquid dispara 177% no acumulado do ano de 2026, indo na contramão da média do mercado. O bitcoin, considerado o benchmark dos ativos digitais, cai 20% neste ano.

Hoje, no entanto, o mercado cripto como um todo dispara. O bitcoin alcançou os US$ 69 mil depois de anúncio do Tesouro dos EUA de que iria dobrar as recompras de títulos.

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