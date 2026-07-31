Evertec conclui compra da BBChain de olho no mercado de tokenização do Brasil

A gigante porto-riquenha de tecnologia financeira Evertec concluiu a aquisição da empresa de infraestrutura blockchain brasileira BBChain. Em entrevista à EXAME, os executivos das duas companhias disseram que o foco da integração será em resolver problemas com blockchain e tokenização.

Claudio Prado, vice-presidente executivo e head da Evertec no Brasil, afirma que o blockchain começou como uma solução em busca de um problema para resolver, mas que esse cenário mudou. Um sinal disso foi o avanço das stablecoins, que hoje somam R$ 1,58 trilhão em ativos declarados pelos brasileiros à Receita Federal.

“Fundamentalmente, blockchain é uma maneira eficiente de transacionar e segmentar ativos entre diversos players”, afirma Prado. Para ele, tokenizar pode, por exemplo, trazer oportunidades para melhorar o acesso a crédito no Brasil.

Tokenização libera crédito

“Em um negócio agrícola, às vezes uma fazenda de R$ 10 milhões fica parada porque virou garantia para um empréstimo de R$ 200 mil. Com o fracionamento de propriedade da tokenização, isso poderia ser resolvido”, avalia. O executivo da Evertec considera que a tecnologia blockchain pode liberar quase R$ 1 trilhão em crédito que estão travados por conta dessa impossibilidade de fracionamento de garantias.

Já André Carneiro, CEO da BBChain, diz que o segmento de stablecoins também pode ser operado com a aquisição, uma vez que pagamentos internacionais estão no escopo das infraestruturas financeiras para pagamentos em geral que a Evertec provê.

“Se a empresa nossa cliente tem as condições regulatórias adequadas, permitimos que ela opere com stablecoins”, destaca. “Em alguns países da América Latina o dólar é quase uma moeda corrente, mas no Brasil não é assim. Nós entregamos essa capacidade aos nossos clientes e esperamos que essas conversas cresçam.”

A aquisição

Conforme noticiado pela EXAME em maio, a Evertec comprou 67% de participação na BBChain por R$ 28 milhões, na quinta aquisição da empresa porto-riquenha no Brasil.

A companhia já gastou mais de R$ 4 bilhões na compra de companhias brasileiras ligadas a infraestrutura para o sistema financeiro brasileiro, sendo que a maior dessas operações foi a aquisição da Sinqia por R$ 2,5 bilhões.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok