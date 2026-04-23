Half Man: série do criador de 'Bebê Rena' estreia hoje na HBO Max

Depois do impacto mundial de Bebê Rena, da Netflix, Richard Gadd já tem novo projeto pronto para chegar ao streaming. A minissérie "Half Man" estreia nesta quinta-feira, 23 de abril, na HBO Max e marca o retorno do criador escocês ao formato dramático.

Criada, escrita e protagonizada por Gadd, a produção acompanha Ruben, interpretado pelo próprio autor, e Niall, vivido por Jamie Bell. Os dois cresceram como irmãos, mas acabaram afastados com o passar dos anos. O reencontro acontece no casamento de Niall, dando início a uma sequência de conflitos e violência.

Relação turbulenta atravessa décadas

Segundo a sinopse divulgada, a série vai explorar os altos e baixos da relação entre os protagonistas ao longo de cerca de 40 anos. A proposta é mostrar como traumas antigos, silêncios e ressentimentos podem corroer laços profundos.

Além de Richard Gadd e Jamie Bell, o elenco conta com Mitchell Robertson, Marianne McIvor, Neve McIntosh e Stuart Campbell.

Alta expectativa após fenômeno global

A chegada de "Half Man" desperta atenção por ser o primeiro grande trabalho de Richard Gadd após o sucesso de Bebê Rena, série que virou assunto no mundo todo e conquistou público e crítica.

Agora, a expectativa é saber se o autor conseguirá repetir o impacto com uma história inédita, desta vez apostando em conflitos familiares e no lado mais sombrio das relações humanas.