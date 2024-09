Quais são as séries mais assistidas da Netflix em 2024? Veja a lista

A Netflix entregou séries que deram o que falar em 2024. Além da repercussão entre o público e das críticas, as produções do serviço de streaming também se destacaram nas grandes premiações do mundo do entretenimento.

Nesta terça-feira, 17, o CEO da Netflix, Ted Sarandos, revelou as séries mais populares da plataforma no primeiro semestre deste ano. De acordo com o executivo, as quatro produções mais assistidas foram "A Grande Ilusão", "Bridgerton", "Magnatas do Crime" e "Bebê Rena".

A revelação foi feita por Sarandos durante seu painel na RTS London Convention 2024, um evento de mídia realizado no Reino Unido.

As séries somaram mais de 360 milhões de horas de visualização na plataforma. Apesar do anúncio, os números detalhados de audiência ainda não foram divulgados, mas serão incluídos no relatório semestral da Netflix, previsto para esta semana.

Tanto "Bridgerton" quanto "Bebê Rena" já haviam mostrado força em visualizações nos meses anteriores. "Bebê Rena" entrou para o top 10 das produções mais assistidas da história da Netflix, enquanto "Bridgerton" manteve-se como um grande sucesso de público.

"Bridgerton" e "Magnatas do Crime" já foram renovadas para novas temporadas. Já "Bebê Rena" e "A Grande Ilusão" são minisséries e, portanto, não terão novas temporadas.

Quais séries da Netflix foram premiadas no Emmy 2024?

A cerimônia do Emmy Awards 2024 aconteceu neste domingo, 15, em Los Angeles, homenageando as melhores produções de televisão e streaming lançadas ao longo do ano. Nesta edição, três séries da Netflix ganharam o reconhecimento. Veja a seguir:

Bebê Rena

Bebê Rena conquistou quatro prêmios importantes: Melhor Minissérie, Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie (Jessica Gunning), Melhor Ator em Minissérie (Richard Gadd) e Melhor Roteiro em Minissérie. Esses reconhecimentos solidificaram ainda mais seu sucesso na premiação.

The Crown

Elizabeth Debicki foi premiada como Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática, garantindo o único prêmio para sua produção na noite.

Ripley

A produção também levou quatro prêmios no total, incluindo Melhor Direção em Minissérie para Steven Zaillian e Melhor Cinematografia em Minissérie, destacando-se nas categorias técnicas.