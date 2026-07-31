Dia do Vira-Lata: por que os cães sem raça definida são os mais populares do Brasil

Celebrado em 31 de julho, o Dia do Vira-Lata homenageia os cães sem raça definida (SRD), que seguem como os mais populares entre os brasileiros. O PetCenso 2025, levantamento da Petlove realizado com base em mais de 1,8 milhão de pets cadastrados em seu ecossistema de serviços, mostra que os vira-latas permanecem na liderança do ranking nacional desde a primeira edição da pesquisa, em 2016.

Segundo o levantamento, os cães sem raça definida representam 26% dos cachorros cadastrados na base da empresa. Entre os gatos, os SRDs têm presença ainda maior e correspondem a 86% dos felinos registrados no estudo.

Ranking das raças de cães mais populares do Brasil

De acordo com os dados, os cachorros mais populares entre os brasileiros são:

Sem raça definida (SRD) – 26% Shih Tzu – 17% Yorkshire Terrier – 6% Spitz Alemão – 5% Lhasa Apso – 3% Golden Retriever – 3% Pinscher – 3% Dachshund – 2% Pug – 2% Maltês – 2%

Os gatos mais populares do Brasil

Entre os felinos, o domínio dos animais sem raça definida é ainda maior:

Sem raça definida (SRD) – 86% Siamês – 5% Persa – 2% Maine Coon – 0,7% Angorá Turco – 0,5% Ragdoll – 0,4% Angorá – 0,3% American Shorthair – 0,3% Bombaim – 0,3% Brazilian Shorthair – 0,3%

Quais são os tipos de vira-lata mais comuns no Brasil?

Apesar de todos serem animais sem raça definida, alguns padrões físicos ficaram tão populares que ganharam apelidos conhecidos em todo o país. Os principais são:

Caramelo – O mais famoso de todos, tem pelagem dourada ou castanho-clara e pode ser encontrado em diferentes portes. Tornou-se um símbolo da cultura brasileira, aparecendo em memes, campanhas de adoção e até em propostas para estampar a nota de R$ 200.

Flocos – Geralmente apresenta pelagem branca com manchas pretas espalhadas pelo corpo, lembrando o sorvete de flocos.

Fiapo de manga (ou estopinha) – Conhecido pelos pelos longos, ásperos e arrepiados, que lembram os fiapos do caroço da manga. Pode ter pelagem bege, dourada, preta, marrom ou mesclada.

Raposinha – Possui focinho fino, orelhas eretas e cauda peluda, características que lembram uma raposa. Costuma ser encontrado em porte pequeno ou médio.

Bolo formigueiro – Apelido dado aos cães com pelagem clara salpicada por manchas pretas e marrons, semelhante ao aspecto do bolo de mesmo nome.

Pretinho – Nome popular dos vira-latas de pelagem predominantemente preta, muitas vezes com pequenas manchas brancas no peito ou nas patas. Apesar de serem comuns, costumam enfrentar menor procura em campanhas de adoção.

Meio-poodle – Resultado do cruzamento de poodles com outras raças, costuma apresentar pelos encaracolados e é conhecido pela longevidade.

Esses nomes, porém, não representam raças oficialmente reconhecidas. São apelidos populares usados para identificar características físicas comuns entre cães sem raça definida.

O que significa animais sem raça definida?

Os animais sem raça definida são resultado do cruzamento entre diferentes raças ao longo de gerações. Por isso, apresentam grande diversidade de porte, pelagem, formato das orelhas, focinho e características físicas.

Essa mistura faz com que praticamente nenhum vira-lata seja igual ao outro e explica por que eles podem apresentar aparências tão variadas, mesmo pertencendo ao mesmo grupo dos SRDs.