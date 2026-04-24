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'Cangaço Novo', 'Pela Metade' e mais: o que assistir neste fim de semana

Lançamentos da semana trazem novas séries e filmes para maratonar de sexta a domingo; veja quais

Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação)

Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 24 de abril de 2026 às 07h02.

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O final de semana já está chegando e o streaming está recheado de novos filmes e séries. Dessa vez, a curadoria da Casual EXAME traz desde o retorno de fenômenos nacionais até dramas internacionais estrelados por grandes nomes de Hollywood.

No Prime Video, o grande destaque é a aguardada segunda temporada de Cangaço Novo, que mergulha ainda mais fundo na jornada de Ubaldo Vaqueiro. A plataforma também recebe A Vida de Chuck, adaptação sensível de Stephen King estrelada por Tom Hiddleston, e Marty Supreme, com o indicado ao Oscar Timothée Chalamet. 

Na HBO Max, o foco se volta para a minissérie Pela Metade, de Richard Gadd (Bebê Rena), e para a comédia luso-brasileira Sonhar com Leões, com Denise Fraga. 

Separamos abaixo os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana. Confira:

Cangaço Novo – Temporada 2 (Prime Video)

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Ubaldo e Dinorah estão de volta para acertar as contas em uma temporada que promete ser ainda mais intensa e visceral. Ambientada no sertão nordestino, a série continua explorando o legado familiar, a violência e a busca por justiça em um cenário em que a linha entre herói e vilão é quase inexistente.

Pela Metade – Minissérie (HBO Max)

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Criada e estrelada por Richard Gadd (Bebê Rena), esta minissérie acompanha Niall e Ruben, dois irmãos unidos por circunstâncias trágicas. Três décadas após se tornarem inseparáveis, um reencontro em um casamento desencadeia uma explosão de violência, que revela a fragilidade das relações masculinas e traumas do passado que nunca foram superados.

Histórico Criminal – Temporada 2 (Apple TV+)

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O sargento Daniel Hegarty e a detetive June Lenker são forçados a colaborar novamente após um assassinato em um comício político. O que começa como uma investigação comum evolui para uma complexa trama de conspiração e terrorismo no coração de Londres, testando os limites éticos e profissionais da dupla.

Marty Supreme (Prime Video)

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Dirigido por Josh Safdie e estrelado por Timothée Chalamet, o filme é uma cinebiografia estilizada do lendário jogador de tênis de mesa Marty Reisman. Com uma estética vibrante, a obra explora a ascensão do prodígio e sua personalidade excêntrica em um mundo de apostas e competições internacionais.

Sonhar com Leões (HBO Max)

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Nesta comédia negra luso-brasileira, Gilda (Denise Fraga) é uma brasileira vivendo em Lisboa que, após um diagnóstico difícil, decide buscar a ajuda de uma empresa clandestina que organiza eventos sobre eutanásia. A trama aborda temas delicados com uma sensibilidade surrealista e irreverente, questionando os limites da autonomia e da vida.

A Vida de Chuck (Prime Video)

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Baseado no conto de Stephen King, o filme narra a vida de Charles Krantz em ordem cronológica inversa, começando por sua morte aos 39 anos e terminando com sua infância. Com Tom Hiddleston no papel principal, a produção é uma reflexão emocionante sobre o significado de uma vida comum e o universo contido em cada indivíduo.

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