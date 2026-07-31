‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ mira US$ 300 milhões e ameaça ‘A Odisseia’

O aguardado "Homem-Aranha: Um Novo Dia" chegou aos cinemas na última quarta-feira, 29, cercado de expectativas. Analistas projetam que o novo filme da Marvel Studios, distribuído pela Sony Pictures, arrecade mais de US$ 200 milhões nos Estados Unidos em seu primeiro fim de semana, resultado que pode transformá-lo na maior estreia de 2026 e colocá-lo à frente de "A Odisseia", de Christopher Nolan.

Segundo estimativas citadas pela Barron's, algumas projeções apontam para uma arrecadação superior a US$ 300 milhões nos Estados Unidos, desempenho que superaria as estreias de "Toy Story 5", "Super Mario Galaxy: O Filme" e "A Odisseia", atual líder das bilheterias após duas semanas em cartaz.

Por que o novo Homem-Aranha chega como favorito?

Para Eric Handler, analista sênior de mídia e entretenimento da Roth, o sucesso esperado está diretamente ligado à força da franquia e à popularidade do personagem.

Além da base consolidada de fãs de Tom Holland no papel de Peter Parker, o novo longa tem classificação indicativa para maiores de 13 anos, o que amplia seu alcance entre o público jovem. O filme também reúne personagens conhecidos do Universo Marvel, como "Hulk", interpretado por Mark Ruffalo.

Mike Hickey, analista da Benchmark Equity Research, destacou que projeções do Boxoffice Pro e do Box Office Watch indicam uma estreia entre US$ 230 milhões e US$ 250 milhões nos Estados Unidos. Se o desempenho se confirmar, o filme estabelecerá a maior abertura de 2026 e deverá ocupar parte das salas premium atualmente destinadas a "A Odisseia".

Segundo Paul Dergarabedian, chefe de tendências de mercado da Rentrak, apenas nove filmes ultrapassaram a marca de US$ 200 milhões em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos. Caso alcance esse resultado, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" entrará para esse grupo.

Estreia pode impulsionar a indústria do cinema

Além do impacto para a franquia, a estreia é vista como um impulso para o mercado cinematográfico.

De acordo com Dergarabedian, a bilheteria dos EUA acumulou US$ 3,05 bilhões entre 1º de maio e 26 de julho. A expectativa é que o novo Homem-Aranha ajude agosto a superar US$ 1 bilhão em arrecadação pela primeira vez desde 2016 e leve o total da temporada de verão para mais de US$ 4 bilhões.

Caso a bilheteria do fim de semana ultrapasse US$ 350 milhões, o longa poderá responder sozinho por cerca de 71% de toda a receita dos cinemas americanos no período.

Mercado internacional também deve impulsionar arrecadação

As expectativas também são elevadas fora dos Estados Unidos.

Enquanto "A Odisseia" arrecadou mais de US$ 683 milhões mundialmente em seus dois primeiros fins de semana e ainda aguarda estreia em mercados como China, Coreia do Sul e Japão, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" chega a cerca de 4.300 cinemas na América do Norte e iniciou sua estreia em países asiáticos antes do lançamento americano.

Na China, as vendas antecipadas ultrapassaram 100 milhões de yuans, cerca de US$ 14 milhões, segundo dados da plataforma Maoyan Pro citados por Mike Hickey.

Para Eric Handler, o personagem possui enorme apelo internacional. O analista lembra que, nos três filmes anteriores estrelados por Tom Holland, a arrecadação fora da América do Norte superou a receita obtida no mercado doméstico.

Franquia acumula bilhões em bilheteria

O histórico da franquia reforça o otimismo da indústria. Os três primeiros filmes estrelados por Tobey Maguire arrecadaram quase US$ 2,5 bilhões em todo o mundo entre 2002 e 2007. Já os dois longas protagonizados por Andrew Garfield somaram US$ 1,48 bilhão.

Com Tom Holland, a franquia manteve o sucesso comercial. "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" arrecadou quase US$ 881 milhões mundialmente, "Homem-Aranha: Longe de Casa" ultrapassou US$ 1,1 bilhão e "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa" encerrou sua trajetória com mais de US$ 1,9 bilhão em bilheteria global, além de registrar a segunda maior estreia da história dos Estados Unidos, com US$ 260,1 milhões.