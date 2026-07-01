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Que horas estreia o 4º episódio da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'?

Novo capítulo da série é lançado simultaneamente na HBO e na HBO Max toda semana

'A Casa do Dragão': terceira temporada da série terá oito episódios (Reprodução/HBO)

'A Casa do Dragão': terceira temporada da série terá oito episódios (Reprodução/HBO)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 1 de julho de 2026 às 11h49.

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Após o segundo episódio da terceira temporada de "A Casa do Dragão", exibido no último domingo, 28, os fãs já estão ansiosos para acompanhar os próximos acontecimentos da guerra civil dos Targaryen.

O terceiro episódio da temporada será lançado no domingo, 5 de julho, às 22h, seguindo a programação tradicional da HBO e da HBO Max no Brasil.

Lançamentos serão semanais

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" terá oito episódios ao todo. Todos os capítulos serão disponibilizados semanalmente, sempre aos domingos, às 22h.

Com isso, a trama seguirá avançando ao longo dos próximos meses, aprofundando os conflitos entre os Verdes e os Pretos na disputa pelo Trono de Ferro.

Confira as datas previstas para os próximos episódios:

  • Episódio 3: 5 de julho
  • Episódio 4: 12 de julho
  • Episódio 5: 19 de julho
  • Episódio 6: 26 de julho
  • Episódio 7: 2 de agosto
  • Episódio 8: 9 de agosto

Quando será o último episódio?

Seguindo o calendário semanal divulgado para a temporada, o oitavo e último episódio de "A Casa do Dragão" será exibido em 9 de agosto.

O capítulo encerrará mais uma fase da adaptação baseada no universo criado por George R. R. Martin, preparando o terreno para a quarta e última temporada, que ainda não tem previsão de lançamento.

O que esperar dos próximos episódios?

Se a segunda temporada preparou o terreno, a terceira promete finalmente entregar a guerra em grande escala. Segundo o showrunner Ryan Condal, os novos episódios serão os maiores já produzidos pela série. Além disso, após os eventos da Batalha da Goela e a perda de seu filho Jacaerys Velaryon, o público deve esperar uma versão de Rhaenyra cada vez mais sombria.

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