Que horas estreia o 4º episódio da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'?

Após o segundo episódio da terceira temporada de "A Casa do Dragão", exibido no último domingo, 28, os fãs já estão ansiosos para acompanhar os próximos acontecimentos da guerra civil dos Targaryen.

O terceiro episódio da temporada será lançado no domingo, 5 de julho, às 22h, seguindo a programação tradicional da HBO e da HBO Max no Brasil.

Lançamentos serão semanais

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" terá oito episódios ao todo. Todos os capítulos serão disponibilizados semanalmente, sempre aos domingos, às 22h.

Com isso, a trama seguirá avançando ao longo dos próximos meses, aprofundando os conflitos entre os Verdes e os Pretos na disputa pelo Trono de Ferro.

Confira as datas previstas para os próximos episódios:

Episódio 3: 5 de julho

Episódio 4: 12 de julho

Episódio 5: 19 de julho

Episódio 6: 26 de julho

Episódio 7: 2 de agosto

Episódio 8: 9 de agosto

Quando será o último episódio?

Seguindo o calendário semanal divulgado para a temporada, o oitavo e último episódio de "A Casa do Dragão" será exibido em 9 de agosto.

O capítulo encerrará mais uma fase da adaptação baseada no universo criado por George R. R. Martin, preparando o terreno para a quarta e última temporada, que ainda não tem previsão de lançamento.

O que esperar dos próximos episódios?

Se a segunda temporada preparou o terreno, a terceira promete finalmente entregar a guerra em grande escala. Segundo o showrunner Ryan Condal, os novos episódios serão os maiores já produzidos pela série. Além disso, após os eventos da Batalha da Goela e a perda de seu filho Jacaerys Velaryon, o público deve esperar uma versão de Rhaenyra cada vez mais sombria.