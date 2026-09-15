Leilões do Santander tem imóveis a partir de R$ 31 mil e desconto de até 75%

O Santander colocou 255 imóveis em leilão pela plataforma Zuk, com descontos de até 75%. São três certames a serem realizados em etapas online nos dias 16, às 14h30 (no horário de Brasília); 18, às 13h; e 22 de setembro, às 10h. A oferta reúne casas, apartamentos, lojas, salas comerciais e terrenos distribuídos por 20 estados brasileiros.

O menor lance do lote é de uma casa de 46 metros quadrados no bairro Botafogo, em Itabaiana, na Paraíba, avaliada em R$ 31.209,98. No outro extremo, um apartamento na Bela Vista, região central de São Paulo, tem lance inicial de R$ 2,82 milhões, o maior valor entre os imóveis levantados.

Imóveis por menos de R$ 50 mil

Entre os imóveis de menor valor, um terreno de 597 metros quadrados em Pérola, no Paraná, tem lance inicial de R$ 38.688. Uma loja no Centro de Niterói, no Rio de Janeiro, parte de R$ 44.286. Outra loja, localizada em Taquatinga Norte, em Brasília, tem lance inicial de R$ 51.348 e já está desocupada.

Ao todo, 17 imóveis têm lance inicial inferior a R$ 100 mil, distribuídos por estados como Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Sul, Maranhão, Bahia, Distrito Federal, Paraíba e São Paulo.

Entre eles estão uma casa de 63 metros quadrados em Salgueiro, em Pernambuco, com lance de R$ 55.164,84, e outra, de 87 metros quadrados, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, cujo lance inicial é de R$ 62.400.

Já entre os imóveis de maior valor, uma casa em Guarajuba, distrito de Camaçari, na Bahia, tem lance inicial de R$ 1.764.360 e já está desocupada. Em Sorriso, no Mato Grosso, outra casa parte de R$ 945.360. Em Cuiabá, uma casa de 338 metros quadrados tem lance inicial de R$ 857.220.

São Paulo concentra maior número de imóveis

São Paulo lidera em quantidade de imóveis disponíveis, seguida pelo Rio de Janeiro e pelo Rio Grande do Sul. Mato Grosso, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul também têm lotes relevantes. Por tipo de propriedade, as casas representam a maior parte das ofertas, apartamentos vêm depois.

Como funciona o leilão do Santander?

O pregão segue o modelo de "maior lance ou oferta condicionados", ou seja, mesmo que um comprador ofereça o maior valor entre os lances, o banco pode recusar a proposta, a seu exclusivo critério e sem necessidade de apresentar justificativa.

Após a aprovação do lance pelo vendedor, o comprador tem cinco dias para entregar a documentação exigida e dois dias para pagar a comissão do leiloeiro.

O prazo estimado para a formalização completa da venda é de 120 dias, exceto nos casos de financiamento imobiliário ou utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Financiamento exige sinal mínimo de 20%

Os imóveis residenciais podem ser pagos à vista, sem desconto nessa modalidade, ou financiados com sinal mínimo de 20% do valor de compra, mediante aprovação de crédito. Para imóveis comerciais, são aceitos pagamento à vista ou outras formas de pagamento, também com sinal mínimo de 20%.

O financiamento imobiliário é permitido apenas para imóveis avaliados em mais de R$ 90 mil, com valor mínimo financiado de R$ 60 mil. Cartas de crédito obtidas em agências bancárias ou canais digitais fora do leilão não são aceitas.

O uso do FGTS é permitido somente para imóveis desocupados e pode cobrir parte do sinal, desde que pelo menos 5% do pagamento seja feito com recursos próprios do comprador. Além do valor do lance vencedor, há ainda uma comissão de 5% destinada ao leiloeiro.

Cadastro é obrigatório e lances seguem regras do edital

Para participar do leilão, o interessado precisa se cadastrar previamente no site da Zuk e aceitar as regras de participação para obter login e senha de acesso ao pregão.

A plataforma valida automaticamente os lances de acordo com as condições estabelecidas no edital. Podem fazer ofertas apenas pessoas com capacidade civil para firmar contratos.

Problemas técnicos durante o lance, como falhas de conexão ou quedas no sistema, são de responsabilidade exclusiva do participante. Segundo as regras do leilão, a internet funciona apenas como ferramenta de facilitação da disputa, sem que o comprador possa apresentar reclamação ao banco por eventuais falhas.

Depois que o lance é aprovado pelo Santander, o comprador tem cinco dias para entregar ao leiloeiro a documentação exigida, que inclui RG, CPF, comprovante de residência e declaração do imposto de renda.

O participante também tem dois dias para pagar a comissão devida ao leiloeiro.

Regras para ex-proprietários e imóveis ocupados

Compradores que já foram proprietários do imóvel, possuem dívidas com o Santander ou têm restrições em órgãos de proteção ao crédito só podem arrematar os imóveis à vista.

Nos casos de imóveis vendidos como ocupados, seja por locação, comodato ou arrendamento, cabe ao comprador arcar com os custos e tomar as providências necessárias para a desocupação. O banco não participa desse processo.

O edital também determina que a venda ocorre no regime "ad corpus", o que significa que fotos e metragens divulgadas têm caráter informativo, e o comprador não pode solicitar abatimento no preço ou desfazer o negócio por divergências de área ou pelo estado de conservação do imóvel.

Cabe ainda ao arrematante verificar previamente eventuais ações judiciais, restrições de zoneamento e a situação de ocupação de cada imóvel antes de apresentar um lance.

Imóveis em São Paulo têm regras específicas de habitação

Alguns imóveis localizados na cidade de São Paulo estão sujeitos às regras de Habitação de Interesse Social (HIS) ou Habitação do Mercado Popular (HMP). As modalidades estabelecem limites de renda para os compradores e teto para a revenda dos imóveis.

Na categoria HIS-1, por exemplo, a renda familiar permitida é de até R$ 4.863, enquanto o valor máximo de revenda é de R$ 276.102,20.