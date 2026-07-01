'Heartstopper Para Sempre': veja quando estreia e tudo o que sabemos sobre o filme

A despedida de "Heartstopper" já tem data para acontecer. Depois de três temporadas que conquistaram fãs ao redor do mundo, a história de Nick Nelson e Charlie Spring ganhará um desfecho em um longa-metragem. A produção chega à Netflix em 17 de julho e promete acompanhar uma nova fase da vida do casal, marcada por escolhas importantes e pelo amadurecimento.

Quando estreia?

"Heartstopper Para Sempre" estreia em 17 de julho na Netflix. O filme adapta o sexto e último volume dos quadrinhos criados por Alice Oseman, que será lançado nesta quinta-feira, 2, antes da produção chegar ao streaming, seguindo um desejo da própria autora. Ao Deadline, a autora revelou que o encerramento da história deveria ser vivido primeiro nas páginas do livro e depois na adaptação audiovisual.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Alice Oseman (@aliceoseman)

Outro detalhe já confirmado é a duração: o longa terá 1 hora e 50 minutos, tempo suficiente para desenvolver o capítulo final da trajetória dos personagens.

O que esperar da história?

Depois dos acontecimentos da terceira temporada, Nick e Charlie vivem um relacionamento cada vez mais sólido. A chegada da universidade e das novas responsabilidades, porém, coloca o casal diante de mudanças que transformam seus planos para o futuro.

A possibilidade de um relacionamento à distância, as dúvidas sobre os próximos passos e o crescimento individual dos protagonistas conduzem a narrativa. O filme também amplia o espaço dedicado ao grupo de amigos, mostrando despedidas, novos romances e os desafios típicos da entrada na vida adulta.

Elenco mantém os protagonistas

Kit Connor e Joe Locke retornam aos papéis de Nick e Charlie. Além de estrelarem o filme, os dois também atuam como produtores executivos da produção.

O elenco ainda reúne Yasmin Finney, William Gao, Tobie Donovan, Corinna Brown, Kizzy Edgell e Derek Jacobi. A principal mudança acontece com a personagem Sarah Nelson. Olivia Colman ficou de fora por conflitos de agenda, e o papel passa a ser interpretado por Anna Maxwell Martin.

Quem está por trás do filme?

O roteiro foi escrito por Alice Oseman, criadora dos quadrinhos e da série, garantindo que o encerramento siga a visão original da autora. A direção fica nas mãos de Wash Westmoreland, conhecido pelo filme "Para Sempre Alice".

O trailer divulgado pela Netflix também indica uma mudança de tom. As imagens destacam uma atmosfera mais madura, com foco nas transformações pessoais dos personagens e nas emoções que acompanham o fim de uma etapa importante de suas vidas.