'A Casa do Dragão': 3º episódio coloca Rhaenyra diante de sua batalha mais difícil até agora

A guerra pelo Trono de Ferro continua avançando, mas o terceiro episódio da terceira temporada de "A Casa do Dragão" mostra que vencer um conflito vai muito além do campo de batalha.

O capítulo concentra sua atenção em Rhaenyra Targaryen, que precisa administrar crises políticas, manter aliados ao seu lado e impedir que sua autoridade desmorone antes mesmo de seu reinado começar.

Rhaenyra assume o peso da coroa

Depois dos acontecimentos dramáticos do episódio anterior, Rhaenyra passa a enfrentar uma sequência de decisões capazes de definir o rumo da guerra.

A rainha precisa responder às pressões da população, lidar com aliados cada vez mais exigentes e encontrar uma forma de consolidar seu governo diante de um reino dividido.

O episódio acompanha essa rotina de perto e transforma a tensão política no principal motor da narrativa.

O plano envolvendo Daeron muda o jogo

Um dos momentos centrais do episódio gira em torno de Daeron Targaryen, filho mais novo de Alicent Hightower e o Rei Viserys Targaryen.

Após sua suposta captura, Rhaenyra acredita ter conseguido uma importante vantagem estratégica. Aos poucos, porém, ela percebe que caiu em uma armadilha cuidadosamente preparada por Ormund Hightower, primo de Alicent.

A revelação de que o jovem apresentado como Daeron era, na verdade, um impostor, reorganiza o tabuleiro da guerra e abre caminho para uma nova ofensiva dos Verdes.

A rainha desafia a elite

Outro destaque do capítulo é a postura de Rhaenyra diante da crise alimentar que atinge Porto Real. Ao descobrir que famílias nobres armazenaram comida enquanto parte da população sofria com a fome, ela decide agir.

Rhaenyra reúne os nobres para um banquete no palácio. Quando o prato principal chega à mesa, os convidados se deparam com ratos servidos na refeição. A cena reforça uma metáfora presente durante todo o episódio: os roedores simbolizam a presença de traidores e espiões infiltrados no reino, minando a autoridade da rainha.

Diante dos convidados, Rhaenyra anuncia que seus cavaleiros irão revistar as propriedades da elite para confiscar bens e estoques de alimentos. O objetivo é redistribuir esses recursos entre a população, em meio à crise que atinge Porto Real.

Em seguida, Torrhen Manderly intervém e observa que a escassez de alimentos vai além da responsabilidade da elite, já que foram os bloqueios navais impostos por ela à cidade que agravaram a fome.

A medida fortalece sua imagem diante do povo, mas amplia o desgaste com parte da nobreza. Daemon aconselha Rhaenyra a agir com cautela, afirmando que a medida dificilmente resolverá a crise de abastecimento. A rainha, porém, responde que seu gesto precisa transmitir uma mensagem clara ao povo.

A religião também vira um obstáculo

A disputa pelo poder ganha outra frente quando Rhaenyra tenta obter reconhecimento oficial como rainha perante a Fé dos Sete.

O líder religioso se recusa a legitimar sua coroação, argumentando que ainda não existem provas definitivas da morte de Aegon. O impasse reforça que a guerra deixou de ser apenas militar e passou a envolver instituições que influenciam diretamente o equilíbrio de poder em Westeros.

Apoio de Corlys em risco

A aliança entre Rhaenyra e Corlys Velaryon sofre seu momento mais delicado. O senhor da Casa Velaryon apresenta um pedido para que seus filhos bastardos, Addam e Alyn, sejam oficialmente reconhecidos como integrantes da Casa Velaryon.

Rhaenyra demonstra hesitação diante do pedido e, durante a cerimônia em que concede o título de cavaleiro a Ulf, Hugh e Addam, anuncia seus nomes como Ulf, o Branco; Hugh Martelo; e Addam de Casco, preservando a identificação que remete à origem bastarda deles.

A decisão gera um forte atrito entre os dois. Corlys relembra tudo o que sacrificou durante a guerra e encerra o episódio demonstrando insatisfação com uma das alianças mais importantes dos Pretos.

Um episódio focado nas consequências da guerra

Sem grandes batalhas envolvendo dragões, o terceiro capítulo aposta na construção dos conflitos políticos que devem impulsionar a temporada. O roteiro dedica tempo para mostrar como cada escolha de Rhaenyra afeta aliados, inimigos e a população, enquanto novas ameaças surgem em diferentes partes de Westeros.

O quarto episódio da terceira temporada vai ao ar no próximo domingo, 12, às 22h (horário de Brasília), na HBO e na HBO Max.