'A Casa do Dragão': qual é o destino de Rhaenyra Targaryen nos livros?

Rhaenyra Targaryen ocupa posição central na trama de "A Casa do Dragão". Escolhida como sucessora de Vyserys I Targaryen em uma tentativa de impedir que Daemon, irmão do rei, assumisse o Trono de Ferro, ela lidera a facção conhecida como os Pretos e acaba envolvida em um conflito direto contra membros da própria família após a coroação de Aegon II como governante de Westeros.

Na adaptação da HBO, a personagem é interpretada por Milly Alcock e Emma D’Arcy. Nos livros de George R.R. Martin, especialmente em "Fogo & Sangue", Rhaenyra desempenha papel fundamental nos acontecimentos ligados à dinastia Targaryen.

Mesmo sem reproduzir todos os detalhes da publicação original, "A Casa do Dragão" já demonstrou que pretende manter os principais marcos da trajetória da personagem. Para quem deseja conhecer o destino de Rhaenyra Targaryen e os desdobramentos da Dança dos Dragões, os livros revelam acontecimentos decisivos.

O destino de Rhaenyra Targaryen em Fogo & Sangue

Filha de Viserys I Targaryen e Lady Aemma, Rhaenyra foi a única descendente viva do casal. Antes disso, ela teve dois irmãos que morreram poucos dias após nascer.

Após a morte de Aemma e do príncipe Baelon, Viserys I oficializou Rhaenyra como herdeira do reino em uma cerimônia que reuniu importantes casas de Westeros. A situação mudou quando o monarca se casou novamente com Alicent Hightower, amiga de infância de Rhaenyra, união que resultou em quatro filhos.

Apesar das tentativas de Viserys de preservar a estabilidade da família, a convivência entre os diferentes ramos dos Targaryen foi marcada por rivalidades. O conflito atingiu seu ponto máximo após a morte do rei, quando Alicent articulou a coroação de seu filho mais velho, Aegon II.

A Dança dos Dragões e a divisão dos Targaryen

A disputa pelo trono provocou uma divisão entre os apoiadores da família. Os Verdes passaram a apoiar Alicent e Aegon II, enquanto os Pretos permaneceram ao lado de Rhaenyra.

Rhaenyra foi obrigada a se casar com seu primo Laenor Velaryon. Da união nasceram Jacaerys, Lucerys e Joffrey, filhos frequentemente associados a Harwin Strong devido às suas características físicas.

Depois da suposta morte de Laenor, Rhaenyra realizou um casamento secreto com Daemon Targaryen. O relacionamento gerou dois filhos, Aegon e Viserys.

Quando recebeu a notícia da morte do pai e da coroação de Aegon II, ela estava em Pedra do Dragão à espera de sua sexta criança. O impacto da informação resultou no nascimento prematuro e deformado de Visenya.

Durante os acontecimentos narrados em Fogo & Sangue, Rhaenyra frequentemente delega a condução dos confrontos a aliados, sobretudo Daemon. Ainda assim, participou de momentos decisivos da guerra, incluindo a tomada de Porto Real.

Como termina a história de Rhaenyra?

A permanência de Rhaenyra no poder foi marcada pela perda gradual de aliados tanto em Porto Real quanto em Pedra do Dragão. Sua situação política se deteriorou ainda mais após a prisão de Corlys Velaryon.

Após permanecer cerca de seis meses no trono, ela foi obrigada a deixar Porto Real. Com a perda de seus três filhos mais velhos e diante do avanço dos adversários, tentou deixar Westeros.

A fuga não teve sucesso. Em Pedra do Dragão, ela foi capturada por Ser Alfred Broome, que a entregou a Aegon II. Seu destino final foi ser devorada por Sunfyre, o dragão montado por seu meio-irmão.

Mesmo após sua morte, a Dança dos Dragões continuou. O conflito ainda registrou novas traições, batalhas e perdas entre os Targaryen.

Onde assistir à 'A Casa do Dragão'?

Os episódios da 3ª temporada de "A Casa do Dragão" estão sendo exibidos todos os domingos às 22h (horário de Brasília) na HBO e na HBO Max. Os capítulos da primeira e segunda temporadas estão disponíveis também na plataforma de streaming, assim como todos os episódios da série "Game of Thrones".