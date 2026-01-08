Que horas estreia a 2ª temporada de 'The Pitt' na HBO Max?

A série "The Pitt", vencedora do prêmio de melhor drama do Emmy 2025, já tem data definida para retornar com novos episódios na HBO Max. A segunda temporada estreia nesta quinta-feira, 8 de janeiro, com lançamentos semanais.

Os episódios serão ambientados em um plantão realizado durante o feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos.

A série, criada por R. Scott Gemmill, produtor de Plantão Médico, mantém a narrativa em tempo real e acompanha, hora a hora, a rotina da emergência. O cenário é um hospital de Pittsburgh, na Pensilvânia, em um dos dias mais movimentados do ano.

Que horas estreia a 2ª temporada de 'The Pitt'?

'The Pitt' retorna nesta quinta-feira, 8, a partir das 23h (pelo horário de Brasília). Os episódios serão lançados semanalmente na HBO Max.

Qual é a história da série 'The Pitt'?

The Pitt retrata um único turno de trabalho em um pronto-socorro hospitalar. A trama mostra médicos lidando com pacientes, decisões rápidas e limitações operacionais constantes.

Os episódios acompanham conflitos profissionais, pressão por resultados e desafios pessoais da equipe. A estrutura em tempo contínuo reforça a sensação de urgência no atendimento médico.

O protagonista é Noah Wyle, que interpreta o dr. Michael Robinavitch, conhecido como dr. Robby. O personagem é o chefe da emergência do hospital.

Wyle ficou conhecido por viver o dr. John Carter em "E.R.: Plantão Médico". A nova série retoma o foco no cotidiano hospitalar, com abordagem concentrada em um único dia.

O elenco também reúne Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez, Patrick Ball, Supriya Ganesh e Katherine LaNasa.

Veja o trailer da 2ª temporada de 'The Pitt'